Някой каза ли "медал"?

Без предварителни очаквания и фанфари - българските волейболисти някак небрежно и с усмивка стигнаха до четвъртфинал на световното първенство във Филипините. Четири победи от четири мача и само два загубени гейма - Германия, Словения, Чили и Португалия.

И ако към този момент фенове или специалисти твърдят, че са прогнозирали подобен марш - ще приемем това със сериозни резерви.

Влизането в топ 8 вече е най-доброто класиране на мондиал от 2010 година насам. Преди 15 години в Италия нашите приключиха седми, като регламентът беше доста по-различен. В директните двубои за местата от пето до осмо записахме 1:3 срещу Русия и 3:0 срещу Германия.

Различен регламент

Сега няма подобни допълнителни двубои. Подреждането на отборите, отпаднали на 1/4-финалите, ще бъде определено на база техните резултати в груповата фаза. В нея България завърши с три победи и 7 точки, което гарантира минимум седмата позиция.

От 2010 година насам волейболистите ни записаха 13-о място (Полша 2014), 11-о място (България и Италия 2018) и срамното 20-о място в Полша и Словения преди три години. Тогава на сметката ни има три загуби в груповата фаза - от Полша, САЩ и дори Мексико.

Към днешна дата все още никой не споменава думата "медал", но тя все пак се носи едва доловимо във въздуха. В исторически план имаме пет отличия - сребро от София 1970 и бронз от Чехия 1949, СССР 1952, Франция 1986 и Япония 2006.