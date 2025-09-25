Ясен е началният час на България - Чехия! (ВИДЕО)

Феновете на волейбола ще имат няколко часа почивка и в събота сутринта отново ще са пред телевизионните екрани.

Полуфиналът между България и Чехия от световното първенство по волейбол за мъже е на 27 септември (събота) и ще започне в 09:30 ч.

Снимка: Reuters

bTV ще излъчи на живо сблъсъка, като правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

"Лъвовете" ще играят за шести медал от планетарна надпревара след среброто от София'70 и бронзовите отличия от Чехия'49, СССР'52, Франция'86 и Япония 2006.

Снимка: Reuters

В другия полуфинал едни срещу друг ще се изправят Полша и Италия.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK