Волейбол

Ясен е началният час на България - Чехия! (ВИДЕО)

bTV ще излъчи на живо полуфинала

Феновете на волейбола ще имат няколко часа почивка и в събота сутринта отново ще са пред телевизионните екрани.

Полуфиналът между България и Чехия от световното първенство по волейбол за мъже е на 27 септември (събота) и ще започне в 09:30 ч.

Снимка: Reuters

bTV ще излъчи на живо сблъсъка, като правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Симеон Николов след фурора: Бленджини ни каза да не се предаваме (ВИДЕО)

"Лъвовете" ще играят за шести медал от планетарна надпревара след среброто от София'70 и бронзовите отличия от Чехия'49, СССР'52, Франция'86 и Япония 2006.

Снимка: Reuters

В другия полуфинал едни срещу друг ще се изправят Полша и Италия.

И полуфиналът България - Чехия пряко по bTV! (ВИДЕО)
