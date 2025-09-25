bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Къде и кога да гледате четвъртфинала България - САЩ?

bTV ще ви направи свидетели на четвъртфинала на световното първенство

Къде и кога да гледате четвъртфинала България - САЩ?
FIVB

Не остана! Време е да заемете местата си пред телевизорите и да превключите на вълна "волейбол", ако още не сте! 

Време е за четвъртфинала от световното първенство за мъже във Филипините между България и САЩ

Днес, 25 септември, bTV ви предоставя невероятната възможност да гледате един от най-важните мачове за годината пряко в нашия ефир! Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Кога?

Мачът започва в 15:00 ч. българско време. 

Той ще бъде предаван пряко от залата в големия търговски център в Пасай Сити по основния ни канал - bTV. 

Снимка: FIVB

В 14:30 ч. е началото на нашето вълнуващо коментарно студио, отново по bTV! 

Вълнуващ гост

Водещите на коментарното студио ще е топ тандемът Гергана Гунчева и Илия Илиев. 

Двамата ще бъдат вашите пътеводители за световното първенство. Кой срещу кого? Как стигнахме до тук? Каква е статистиката ни и какви са шансовете?

Снимка: Getty Images

Заедно ще търсим отговор на тези въпроси! И за това ще ни помага емблематичното бивше либеро на националния отбор Теодор Салпаров. 

Той ще е с нас в студиото, за да разкаже какво е да играеш такива важни мачове на толкова високо ниво! 

Теди, както го наричат всички волейболни фенове, бе душата и сърцето на националния тим цели 24 години - от 1999 до 2023! Той има бронзови медали от световното през 2009 в Япония и от европейското през 2009 г. в Турция. 

Снимка: FIVB

Така че не пропускайте да гледате България - САЩ, четвъртфинал на световното първенство по волейбол, пряко по bTV от 14:30 ч.! 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 

 
Тагове:

волейбол национален отбор световно първенство филипините теодор салпаров четвъртфинал

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Лудогорец започна с историческа победа в Лига Европа (ВИДЕО)

Лудогорец започна с историческа победа в Лига Европа (ВИДЕО)
Меси изнесе рецитал и прати Интер в плейофите

Меси изнесе рецитал и прати Интер в плейофите

Хирургът на Гави не повярвал, когато отворил коляното му!

Хирургът на Гави не повярвал, когато отворил коляното му!

Официално: Христо Янев отново е треньор на ЦСКА

Официално: Христо Янев отново е треньор на ЦСКА
Александър Димитров е новият селекционер на България (ВИДЕО)

Александър Димитров е новият селекционер на България (ВИДЕО)

Последни новини

Болерон откри нови офиси в най-големите софийски молове

Болерон откри нови офиси в най-големите софийски молове
Хирургът на Гави не повярвал, когато отворил коляното му!

Хирургът на Гави не повярвал, когато отворил коляното му!

Страхотни дербита и във втория ден на Лига Европа

Страхотни дербита и във втория ден на Лига Европа
Меси изнесе рецитал и прати Интер в плейофите

Меси изнесе рецитал и прати Интер в плейофите

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV