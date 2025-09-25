Къде и кога да гледате четвъртфинала България - САЩ?

Не остана! Време е да заемете местата си пред телевизорите и да превключите на вълна "волейбол", ако още не сте!
Време е за четвъртфинала от световното първенство за мъже във Филипините между България и САЩ!
Днес, 25 септември, bTV ви предоставя невероятната възможност да гледате един от най-важните мачове за годината пряко в нашия ефир! Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.
Мачът започва в 15:00 ч. българско време.
Той ще бъде предаван пряко от залата в големия търговски център в Пасай Сити по основния ни канал - bTV.
В 14:30 ч. е началото на нашето вълнуващо коментарно студио, отново по bTV!
Водещите на коментарното студио ще е топ тандемът Гергана Гунчева и Илия Илиев.
Двамата ще бъдат вашите пътеводители за световното първенство. Кой срещу кого? Как стигнахме до тук? Каква е статистиката ни и какви са шансовете?
Заедно ще търсим отговор на тези въпроси! И за това ще ни помага емблематичното бивше либеро на националния отбор Теодор Салпаров.
Той ще е с нас в студиото, за да разкаже какво е да играеш такива важни мачове на толкова високо ниво!
Теди, както го наричат всички волейболни фенове, бе душата и сърцето на националния тим цели 24 години - от 1999 до 2023! Той има бронзови медали от световното през 2009 в Япония и от европейското през 2009 г. в Турция.
Така че не пропускайте да гледате България - САЩ, четвъртфинал на световното първенство по волейбол, пряко по bTV от 14:30 ч.!
