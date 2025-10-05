"Цяла Азия полудя по нашите момчета" (ВИДЕО)

От седмица насам всички погледи са насочени към българските волейболисти. Техният успех дойде на 10 хиляди километра разстояние от нас - във Филипините.

След труда, дисциплината, отговорността и тежките изпитания момчетата на Джанлоренцо Бленджини получиха обещаното от президента на федерацията Любо Ганев парти.

Купонът бе в заведение, собственост на българина Симеон Донов.

Купонът на вторите в света

"Мениджърите са българи, предупредих да организират всичко, защото точно в този ден ми се наложи да пътувам за България. Посрещнаха ги момчетата. За нас беше истинско удоволствие и чест, че успяхме да споделим тази емоция. Те ни дадоха толкова много емоции... това беше най-малкото, което можехме да направим за тях - да продължим празничното настроение", каза бизнесменът в студиото на "Тази неделя".

"Всички са се забавлявали, било е страхотно. Отпуснали са се, тъй като при тях е било 6 месеца някакъв ад."

Снимка: Volleyball World

Донов обаче е категоричен - емоцията да гледаш мачовете на живо не може да се сравни с нищо друго: "Истинският купон за мен беше в самата зала. Неописуемо е. Усещах как сърцето трепери на всяка точка."

"Цяла Азия полудя по волейболната истерия. Много си харесаха националния ни отбор, наричаха ги "децата", тъй като някои са били малолетни допреди няколко месеца", разказа той и добави, че сам е предложил на Любо Ганев да направят парти в чест на волейболистите в неговото заведение.

И двете деца на Симеон Донов са спортисти. Дъщеря му Славея тренира художествена гимнастика и той споделя, че само заради нейния спорт живеят в България, тъй като "по-лесно се прави бизнес в друга държава".

Какво още сподели Симеон Донов за живота си между Филипините и България - вижте във видеото:

