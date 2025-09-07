Малки великани: Волейболистки събират пари за ученически игри в Китай

Волейболистките от варненското основно училище “Добри Чинтулов” са на прага да сбъднат една голяма своя мечта - да участват на Световните ученически игри по волейбол през декември. Финалите тази година ще са в китайския град Шанлуо.

Талантите ни определено има с какво да се похвалят - вицешампиони във финалите на републиканско първенство по волейбол момичета 2024/25 г. в Етрополе; първо място в зоналните ученически игри по волейбол за момичета V – VII клас 2023/24 и 2024/25; първо място в Областно първенство на „Ученически игри“- Варна 2023/24 и 2024/25; първо място в Общински ученически игри – Варна по волейбол за момичета V-VII клас 2023/24 и 2024/25; първо място в „Ученическа купа Варна“ – 2025 г. по волейбол за момичета V-VII клас; първо място в „Ученическа купа Варна“ – 2024 г. по волейбол за момичета V-VII клас; първо място в „Ученическа купа Варна“ – 2023 г. по волейбол за момичета V-VII клас; победители в Национална верига по детски волейбол “Малки великани” – 2024/2025.

Необходими са 30 000 евро

"Всички тези победи са постигнати с много труд, дисциплина и мечти - мечти, които сега могат да се сбъднат на световната сцена. За да може отборът да участва в първенството е необходима сумата от 29 263 евро, която покрива разходи за транспорт, настаняване и дневни за 13 души ( 10 състезателки, двама ръководители и един съдия).

За едно училище, както и за родителите това е непосилно бреме, но за децата този шанс е безценен - той означава да изживеят една сбъдната мечта, да защитят честта на България и да покажат, че упоритостта и вярата в себе си винаги водят до успех.

Помощ, която ще остави траен отпечатък в сърцата на децата

Сърдечно Ви молим да подкрепите нашия отбор и да станете част от този път към световния спортен връх! Вашата помощ ще остави траен отпечатък в сърцата на децата, ще им вдъхне увереност и ще покаже, че когато има хора с големи сърца, мечтите се сбъдват!", пишат варненци.

"Правим всичко необходимо, за да може нашите деца да представят достойно България в Китай!", каза един от организаторите на кампанията Георги Георгиев пред bTV.

