Матей Казийски инвестира над 1 милион лв. в България

Димитър Бербатов стана акционер в друга подобна компания

Getty Images/Guliver Photos

Един от най-успешните български волейболисти Матей Казийски придоби акции за над 1,1 млн. лева в българска технологична компания, съобщава money.bg. На 12 август т.г. в Търговския регистър е вписано увеличение на капитала на компанията с 8 913 нови акции, чиято обща стойност е 1 117 000 лв.

Според публикувани в регистъра документи общата инвестирана сума от Казийски е 1 112 047 лв., а записаните от него акции са 3 961, което го превръща в водещ участник в този рунд. Част от досегашните акционери също са увеличили дела си, както и физически лица.

Казийски: Само миналата година се замислих за завръщане (ВИДЕО)

Матей Казийски е един от най-разпознаваемите български спортисти в последните години. Фактът, че първо ни подкрепи с мостово финансиране, а след това трансформира цялата си подкрепа чрез записване на акции, е силен знак за доверие в траекторията на развитието на компанията“, коментира пред Forbes основателят и главен технологичен директор на фирмата Александър Лефтеров.

Снимка: Twitter

40-годишният волейболист се завръща в българското първенство от октомври той ще се присъедини към пловдивския Локомотив АВИА, който през изминалия сезон завърши втори след Левски. Освен в българското първенство, новият сезон ще включва участие на железничарите“ и във втория по сила европейски клубен турнир Купата на CEV.

Снимка: bTV

Инвестицията на Казийски е част от тенденцията известни български спортисти да се включват в технологичния и предприемаческия сектор. По-рано през годината Димитър Бербатов стана акционер в друга подобна компания, което показва нарастващ интерес сред известни личности към технологични проекти с потенциал за мащабно развитие.

Матей Казийски ще играе в България!

