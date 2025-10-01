Министърът на спорта пред bTV: Хиляди деца се записват на волейбол в последните дни (ВИДЕО)

След историческите успехи на националния отбор по волейбол, спортът се превръща в истински феномен у нас. Хиляди деца се записват на волейбол в последните дни, а еуфорията обединява обществото и носи радост сред напрегнатите политически и социални дебати.

Министърът на спорта Иван Пешев сподели в студиото на "Лице в лице", че благодарността към отбора, треньорите и федерацията е огромна, а страната се готви с пълна сила и подкрепа от държавата за европейското първенство по волейбол през 2026 г.

Финансиране

"520 000 лв. вече са отпуснати като премия на волейболната федерация, припомни Пешев и добави, че за 2025 г. бюджетът на Министерството на младежта и спорта е увеличен с 31%, или с над 40 млн. лв. повече.

Той увери, че 43 спортни обекта в цялата страна ще бъдат финансирани, а приоритет се дава на места с най-голяма нужда. "В столицата имаме една голяма зала, която е е в отлично състояние, видяхме го и снощи, по време на мача от Евролигата между Апоел Тел Авив и Барселона, но тя не е тренировъчна", обясни Пешев.

За новия национален стадион

"Локализирани са 4 терена, подходящи за изграждането на нов национален стадион. Следва да се изготви проект, а решението за финансиране и строителство ще се вземе от кабинета. Строителството е възможно най-рано до края на мандата", каза Пешев.

Прозрачност и контрол

Извършени са 33 проверки на федерации – всеки лев се следи строго, а нарушенията се коригират, увери министърът.

Програмите за предолимпийска подготовка и подкрепа на ДЮШ ще продължат, като държавата финансира подходящи терени и медицински екипи, както е в Европа.

Министър Пешев напомни, че инициативата "Предай щафетата", стартирала на 15 септември, има за цел повече деца да спортуват и да превърнат спорта в неизменна част от ежедневието им. "Имам информация, че в последните дни хиляди деца са се записали на волейбол, което е прекрасно", завърши Пешев.

