bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Министърът на спорта пред bTV: Хиляди деца се записват на волейбол в последните дни (ВИДЕО)

Локализирали сме 4 терена за нов национален стадион, каза Иван Пешев

След историческите успехи на националния отбор по волейбол, спортът се превръща в истински феномен у нас. Хиляди деца се записват на волейбол в последните дни, а еуфорията обединява обществото и носи радост сред напрегнатите политически и социални дебати.

Министърът на спорта Иван Пешев сподели в студиото на "Лице в лице", че благодарността към отбора, треньорите и федерацията е огромна, а страната се готви с пълна сила и подкрепа от държавата за европейското първенство по волейбол през 2026 г.

Финансиране

"520 000 лв. вече са отпуснати като премия на волейболната федерация, припомни Пешев и добави, че за 2025 г. бюджетът на Министерството на младежта и спорта е увеличен с 31%, или с над 40 млн. лв. повече.

Снимка: Ладислав Цветков

Той увери, че 43 спортни обекта в цялата страна ще бъдат финансирани, а приоритет се дава на места с най-голяма нужда. "В столицата имаме една голяма зала, която е е в отлично състояние, видяхме го и снощи, по време на мача от Евролигата между Апоел Тел Авив и Барселона, но тя не е тренировъчна", обясни Пешев.

От сълзите на болка до сълзите на радост (ВИДЕО)

За новия национален стадион

"Локализирани са 4 терена, подходящи за изграждането на нов национален стадион. Следва да се изготви проект, а решението за финансиране и строителство ще се вземе от кабинета. Строителството е възможно най-рано до края на мандата", каза Пешев.

Прозрачност и контрол

Извършени са 33 проверки на федерации – всеки лев се следи строго, а нарушенията се коригират, увери министърът.

Програмите за предолимпийска подготовка и подкрепа на ДЮШ ще продължат, като държавата финансира подходящи терени и медицински екипи, както е в Европа.

Снимка: Ладислав Цветков

Министър Пешев напомни, че инициативата "Предай щафетата", стартирала на 15 септември, има за цел повече деца да спортуват и да превърнат спорта в неизменна част от ежедневието им. "Имам информация, че в последните дни хиляди деца са се записали на волейбол, което е прекрасно", завърши Пешев.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

И депутатите аплодираха волейболните ни герои (ВИДЕО)
Тагове:

пари деца бюджет контрол медал сребро федерация превенция олимпийски игри Иван Пешев министър на младежта и спорта предай щафетата

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Когато сърцето плаче: Героят Андзани казва „сбогом“ на националния отбор

Когато сърцето плаче: Героят Андзани казва „сбогом“ на националния отбор
Патриархът към волейболистите: Когато има смирение, има Божие съдействие

Патриархът към волейболистите: Когато има смирение, има Божие съдействие
Владо Николов: Италианците не ни биха, замеряйки ни с евро, а със сервис (ВИДЕО)

Владо Николов: Италианците не ни биха, замеряйки ни с евро, а със сервис (ВИДЕО)
Шампион със сърце, победен от сърце (СНИМКИ)

Шампион със сърце, победен от сърце (СНИМКИ)
Навън 45 градуса, в залата - 50! Как са тренирали волейболистите ни за световното първенство?

Навън 45 градуса, в залата - 50! Как са тренирали волейболистите ни за световното първенство?

Последни новини

От сълзите на болка до сълзите на радост (ВИДЕО)

От сълзите на болка до сълзите на радост (ВИДЕО)
Когато сърцето плаче: Героят Андзани казва „сбогом“ на националния отбор

Когато сърцето плаче: Героят Андзани казва „сбогом“ на националния отбор
„Всичко, освен секс“ – За любовта, мита и болката, наречени

„Всичко, освен секс“ – За любовта, мита и болката, наречени "Диего Марадона"
Патриархът към волейболистите: Когато има смирение, има Божие съдействие

Патриархът към волейболистите: Когато има смирение, има Божие съдействие
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV