И депутатите аплодираха волейболните ни герои (ВИДЕО)

Волейболните ни национали бяха специални гости в Народното събрание и бяха приветствани с бурни аплодисменти в пленарна зала.

След като само преди часове четата на Джанлоренцо Бленджини, които спечелиха сребърните медали от световното първенство във Филипините, слязоха от сцената в центъра на София, пред която ги посрещнаха хиляди, е време за признание и от държавните институции.

По-рано днес те бяха удостоени с почести от държавния глава Румен Радев.

Дори със сребърни медали, волейболистите и щаба трябваше да получат разрешение да влязат в помещението, в което се гласуват закони.

Всички 174 депутати единодушно одобриха новите български герои да бъдат поканени и ги посрещнаха на крака и с аплодисменти.

Преди това те бяха приветствани в кулоарите с червен килим, специална церемония, хляб и сол.

"Поздравяваме прекрасните волейболисти на България и техният щаб, които накараха цялата страна да се гордее с тях. Пожалвам им догодина да донесат златните медали в Народното събрание", заяви от трибуната председателя на народното събрание Наталия Киселова.

От там вицешампионите на света се отправиха към Светия синод, за да се срещнат и с патриарх Даниил.

Предстоят им срещи в клубните тимове, а и в родните места на част от момчетата, където със сигурност ще бъдат посрещнати подобаващо!

