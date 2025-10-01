bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

И депутатите аплодираха волейболните ни герои (ВИДЕО)

Предстои патриархът да приеме вторите в света

Волейболните ни национали бяха специални гости в Народното събрание и бяха приветствани с бурни аплодисменти в пленарна зала. 

След като само преди часове четата на Джанлоренцо Бленджини, които спечелиха сребърните медали от световното първенство във Филипините, слязоха от сцената в центъра на София, пред която ги посрещнаха хиляди, е време за признание и от държавните институции.

По-рано днес те бяха удостоени с почести от държавния глава Румен Радев.

Гласувайте!

Дори със сребърни медали, волейболистите и щаба трябваше да получат разрешение да влязат в помещението, в което се гласуват закони. 

Всички 174 депутати единодушно одобриха новите български герои да бъдат поканени и ги посрещнаха на крака и с аплодисменти. 

Снимка: Ладислав Цветков

Преди това те бяха приветствани в кулоарите с червен килим, специална церемония, хляб и сол.

Приветствие

"Поздравяваме прекрасните волейболисти на България и техният щаб, които накараха цялата страна да се гордее с тях. Пожалвам им догодина да донесат златните медали в Народното събрание", заяви от трибуната председателя на народното събрание Наталия Киселова. 

От там вицешампионите на света се отправиха към Светия синод, за да се срещнат и с патриарх Даниил.

Снимка: Ладислав Цветков

Предстоят им срещи в клубните тимове, а и в родните места на част от момчетата, където със сигурност ще бъдат посрещнати подобаващо!

Следете с нас всички церемонии и най-интересни срещи!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 

Тагове:

депутати народно събрание филипините признание медал сребро поздрави

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Президентът Радев към волейболистите: Вие сте достойни български мъже

Президентът Радев към волейболистите: Вие сте достойни български мъже
Навън 45 градуса, в залата - 50! Как са тренирали волейболистите ни за световното първенство?

Навън 45 градуса, в залата - 50! Как са тренирали волейболистите ни за световното първенство?
Владо Николов: Италианците не ни биха, замеряйки ни с евро, а със сервис (ВИДЕО)

Владо Николов: Италианците не ни биха, замеряйки ни с евро, а със сервис (ВИДЕО)
Шампион със сърце, победен от сърце (СНИМКИ)

Шампион със сърце, победен от сърце (СНИМКИ)
Краси Балъков: Волейболистите ще осъзнаят след година какво се е случило

Краси Балъков: Волейболистите ще осъзнаят след година какво се е случило

Последни новини

Футболист сложи пола и се изцепи: И какво, ако съм гей?

Футболист сложи пола и се изцепи: И какво, ако съм гей?
Барселона - ПСЖ и още страхотни сблъсъци в Шампионската лига

Барселона - ПСЖ и още страхотни сблъсъци в Шампионската лига
Навън 45 градуса, в залата - 50! Как са тренирали волейболистите ни за световното първенство?

Навън 45 градуса, в залата - 50! Как са тренирали волейболистите ни за световното първенство?
Президентът Радев към волейболистите: Вие сте достойни български мъже

Президентът Радев към волейболистите: Вие сте достойни български мъже
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV