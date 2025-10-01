bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Патриархът към волейболистите: Когато има смирение, има Божие съдействие

Сребърните медалисти бяха специални гости в Светия синод

Гергана Венкова

Сребърните медалисти от световното първенство по волейбол бяха приети от главата на българската православна църква - патриарх Даниил. 

Той ги приветства в сградата на Светия синод в София и се срещна лично с тях.

По-рано през деня момчетата, треньорът Джанлоренцо Бленджини и щабът му бяха официални гости на президента и в Народното събрание

Смирение

В Светия синод патриарх Даниил приветства новите волейболни герои. 

"Тази радост, с която народът ви приветства не е случайна. Господ ни е заповядал да бъдем едно. Това, което най-много ни приближава до Него е единението и любовта. Вашето поведение след успеха ми говори за едно смирение. А когато го има, има и Божие съдействие", заяви патриарха пред волейболистите.

Снимка: Гергана Венкова

"Вие сте млад отбор. Не винаги се случва да успее човек, но любовта не престава, подкрепата също. Вие винаги ще я имате от българите", добави той.

Към клубовете

С това официалните ангажименти на тима приключват, поне засега. 

Още днес част от момчетата ще бъдат приветствани от клубните си отбори. Те със сигурност ще получат признание и в родините си места, където ги очакват семействата, близките и приятелите им. 

Вчера, 30 септември, националите се прибраха в България и бяха приветствани заслужено като герои. Хиляди ги очакваха в центъра на София, за да се докоснат до тях и да ги аплодират. 

Тагове:

волейбол световно първенство патриарх светия синод волейболисти приветствие сребърни медалисти патриарх даниил

