Волейбол

Президентът Радев към волейболистите: Вие сте достойни български мъже

Държавният глава връчи плакети на световните вицешампиони

Президентът Радев към волейболистите: Вие сте достойни български мъже
Ладислав Цветков

След като само преди часове волейболните национали, които спечелиха сребърните медали от световното първенство във Филипините, слязоха от сцената в центъра на София, пред която ги посрещнаха хиляди, е време за признание и от държавните институции. 

Програмата на волейболистите, селекционера Джанлоренцо Бленджини и щаба е натоварена, а в ушите им със сигурност все още кънтят бурните аплодисменти и скандирания на феновете. 

Първата им важна среща за деня е с президента Румен Радев.

Почести

"Всички изживяхме вашият победоносен път към върха на волейбола. Нещо повече. Вие ни донесохте велика обединяваща емоция, която ни припомни славното Американско лято от 1994 г. Няма да се обръщам към вас с "момчета". Бяхте момчета, когато дойдохте преди 2 години след бронза от Катар. Днес в Гербова зала сте достойни български мъже, приели да отстояват честта на родината.

Преди две години ви споделих, че сте лъч надежда. Днес мога да заявя, че сте лъчът надежда, от който имаше нужда цяла България. Това, което постигнахте, е много повече от спортен триумф. С всяка извоювана точка извайвахте пред очи една нова България, в която успяваш не с тарикатлък, а с труд, воля и отговорност", заяви президентът.

“Благодаря, за за цялата подкрепа, която получихме. И за това че ние тези момчета да защитаваме имате но нашата държава. Горди сме да носим флага и ще продължим да работим по този начин”, заяви капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов.

След това момчетата се насочват към Народното събрание, където също ще бъдат специални гости. 

С това за момента официалните им ангажименти приключват. Предстоят им срещи в клубните тимове, а и в родните места на част от момчетата, където със сигурност ще бъдат посрещнати подобаващо!

Следете с нас всички церемонии и най-интересни срещи!

Ден след посрещането: Каква е програмата на волейболистите днес?

