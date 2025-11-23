Пламен Константинов: Мони Николов е необикновен! Не трябва да се ограничава!

Старши треньорът на Локомотив Новосибирск Пламен Константинов засипа с похвали националът Симеон Николов след поредния му силен мач за новия му отбор.

Локомотив победи като гост шампиона Зенит с 3:1 в мач от 8-ия кръг на Суперлигата на Русия.

Мнението на специалиста

"Симеон Николаев завърши мача с атака. Той е необикновен играч! Не е добре да се ограничава, защото постоянно държи вниманието на противника и блокът закъснява. Затова аз смятам, че разпределител от такъв тип не е добре да се ограничава. Трябва да има някакъв баланс в някои ситуации, с които той е длъжен да се съобразява. Той е на 18 години, в края на месеца ще стане на 19. На моменти, навярно, много ни се иска и имаме завишени очаквания към Мони. Той се развива, расте!"

Симеон Николов бе навсякъде – завърши с 10 точки, включително 4 аса и две блокади. Но най-впечатляващото дойде в последната минута: десетата му точка сложи финалния акорд на мача, решавайки съдбата на дербито - 3:1.

Снимка: https://lokovolley.com/

"Чувствах, че може да се случи нещо такова. Разпределителите обичат да се надлъгват и да правят такива неща. Единият пуска, а другият веднага му отвръща със същото. Като цяло пускането на Абаев бе по-неочаквано. Аз очаквах повече той да играе в центъра в тази ситуация, това беше неочаквано. Нашето омекотяване се получи удачно. Първо Илияс Куркаев скочи за игра първо темпо в центъра, а и успя да омекоти топката.

Считам, че всичко до момента е абсолютно логично. Аз това съм го изпитвал вече няколко пъти. Особено когато се сменя разпределител, нужно е време, за да настрои играта. Ние се опитваме да играем, колкото се може по-бързо и да подобрим взаимодействието ни", каза Пламен Константинов пред "БО Спорт".

Така Локомотив не само нанесе първа загуба на Зенит Казан, но и продължава без грешка – осем победи от осем мача и 24 точки го изстрелват на върха на класирането.

