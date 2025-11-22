bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

Рожден ден, който ще се помни: Симеон Николов с историческа победа!

Локомотив Новосибирск шокира шампиона

Рожден ден, който ще се помни: Симеон Николов с историческа победа!

Волейболният национал Симеон Николов, който ще навърши 19 години в понеделник (24 ноември) и какъв по-добър начин да отбележи рождения си ден от героична победа в руската Суперлига!

В голямото дерби от 8-ия кръг Локомотив Новосибирск, воден от българския треньор Пламен Константинов, се изправи срещу шампиона Зенит Казан и спечели три точки.

Мони Николов ги подкара и в Русия (СТАТИСТИКА)

Плеймейкърът бе навсякъде 10 точки, включително 4 аса и две блокади. Но най-впечатляващото дойде в последната минута: десетата му точка сложи финалния акорд на мача, решавайки съдбата на дербито - 3:1 (-20, 20, 21, 29).Така Локомотив не само нанесе първа загуба на Зенит Казан, но и продължава без грешка осем победи от осем мача и 24 точки го изстрелват на върха на класирането.

Кой е будителят на днешните деца? Историята, която трогна всички (СНИМКА)

