Рожден ден, който ще се помни: Симеон Николов с историческа победа!

Волейболният национал Симеон Николов, който ще навърши 19 години в понеделник (24 ноември) – и какъв по-добър начин да отбележи рождения си ден от героична победа в руската Суперлига!

В голямото дерби от 8-ия кръг Локомотив Новосибирск, воден от българския треньор Пламен Константинов, се изправи срещу шампиона Зенит Казан и спечели три точки.

Плеймейкърът бе навсякъде – 10 точки, включително 4 аса и две блокади. Но най-впечатляващото дойде в последната минута: десетата му точка сложи финалния акорд на мача, решавайки съдбата на дербито - 3:1 (-20, 20, 21, 29). Така Локомотив не само нанесе първа загуба на Зенит Казан, но и продължава без грешка – осем победи от осем мача и 24 точки го изстрелват на върха на класирането.

