Симеон Николов дирижира нов триумф на Локомотив

8 точки - 3 аса и 3 блокади

Симеон Николов дирижира нов триумф на Локомотив

Локомотив Новосибирск на Пламен Константинов не остави шанс на Белгород – чиста победа с 3:0 (28, 22, 20) като гост. Тимът записа 18-и успех в 21 кръга и затвърди второто си място в Русия с 53 точки, отстъпвайки единствено на хегемона Зенит Казан.

Симеон Николов беше диригентът на Локомотив. Младият разпределител поведе отбора в драматичния първи гейм, а във втория негов мощен сервис и последвал блок пречупиха домакините.

Исторически триумф за Алекс Грозданов в Полша

В решителните моменти на третата част сребърният медалист от световното първенство във Филипините през 2025 г. намери Иля Казаченков без блокада за финалната точка!

Симеон Николов завърши с 8 точки, от които 3 аса и 3 блокади. В следващия кръг Локомотив гостува на Нова Новокуйбишевск с ясна цел – нова победа и натиск върху върха.

Шампионки без подкрепа
