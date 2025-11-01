bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

Симеон Николов помогна на Локо за четвърта поредна победа

Серията на тима от Новосибирск продължава

Симеон Николов помогна на Локо за четвърта поредна победа

Локомотив Новосибирск на Симеон Николов постигна четвърта поредна победа в руското волейболно първенство!

Тимът, воден от Пламен Константинов, се наложи с 3:0 (25:22, 25:22, 25:23) над Газпром-Югра Сургут у дома в четвъртия кръг.

Николов игра цял мач и е с най-висока оценка - 6.6. Световният вицешампион завърши срещата с 1 точка от атака. Най-резултатен за "железничарите" стана Омар Курбанонов с 16 точки, а 14 добави Иля Казаченков.

За съперника над всички с 13 точки беше юношата на домакините Александър Костадинов.

Така Локомотив води с пълен актив. В петия кръг Николов и компания гостуват на Динамо Сосновий Бор. Двубоят е в петък (7 ноември) от 18:00 ч.

Кой е будителят на днешните деца? Историята, която трогна всички (СНИМКА)

Съставите

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 1, Иля Казаченков 14, Омар Курбанов 16, Сам Деруу 12, Илияс Куркаев 7, Юрий Бражнюк 1 - Семьон Кривитченко-либеро (Михаил Вишняков 1, Сергей Мелкозьоров-либеро)

ГАЗПРОМ-ЮГРА: Слави Костадинов 4, Кирил Никифоров 3, Александър Костадинов 13, Алексей Родичев 4, Дмитрий Шевляков 8, Александър Ткачев 5 - Никита Вишневетский-либеро (Иван Демаков, Андрей Бобров 1, Максим Кирилов, Георгий Серов, Денис Литвинов 8, Александър Мойсеев-либеро)

