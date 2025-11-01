Локомотив Новосибирск на Симеон Николов постигна четвърта поредна победа в руското волейболно първенство!

Тимът, воден от Пламен Константинов, се наложи с 3:0 (25:22, 25:22, 25:23) над Газпром-Югра Сургут у дома в четвъртия кръг.

Николов игра цял мач и е с най-висока оценка - 6.6. Световният вицешампион завърши срещата с 1 точка от атака. Най-резултатен за "железничарите" стана Омар Курбанонов с 16 точки, а 14 добави Иля Казаченков.

За съперника над всички с 13 точки беше юношата на домакините Александър Костадинов.

Така Локомотив води с пълен актив. В петия кръг Николов и компания гостуват на Динамо Сосновий Бор. Двубоят е в петък (7 ноември) от 18:00 ч.

Съставите

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 1, Иля Казаченков 14, Омар Курбанов 16, Сам Деруу 12, Илияс Куркаев 7, Юрий Бражнюк 1 - Семьон Кривитченко-либеро (Михаил Вишняков 1, Сергей Мелкозьоров-либеро)

ГАЗПРОМ-ЮГРА: Слави Костадинов 4, Кирил Никифоров 3, Александър Костадинов 13, Алексей Родичев 4, Дмитрий Шевляков 8, Александър Ткачев 5 - Никита Вишневетский-либеро (Иван Демаков, Андрей Бобров 1, Максим Кирилов, Георгий Серов, Денис Литвинов 8, Александър Мойсеев-либеро)

