Мисия "Чикаго": Ето кои волейболисти ще играят за България!
Джанлоренцо Бленджини обяви повиквателните за мачовете от турнира в Лигата на нациите
Мъжкият национален отбор на България започва новото си приключение в Лигата на нациите.
В третата си седмица от участие световните вицешампиони от Филипините 2025 ще играят в Чикаго. Мачовете им са четири и са от огромна важност за класирането за финалния турнир в Китай.
Това провокира селекционера Джанлоренцо Бленджини да повика най-изявените волейболисти.
Състав
Разпределители: Симеон Николов, Стоил Палев
Посрещачи: Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денислав Бърдаров, Мартин Атанасов, Жасмин Величков
Централни блокировачи: Алекс Грозданов, Илия Петков, Преслав Петков
Диагонал: Венислав Антонов
Либеро: Дамян Колев, Руси Желев.
Мачове
Ето и пълната програма на националите. Часовете на срещите са в българско време:
15 юли, 20:00 ч. - България - Полша
18 юли, 00:00 ч. - България - Китай
19 юли, 04:00 ч. - България - САЩ
20 юли, 00:00 ч. - България - Франция
В момента тимът ни е на осмо място в класирането с актив от 5 победи, 3 загуби и 14 точки.
За финалния турнир се класират седемте най-добри тима и домакинът Китай.
Това е и генерална репетиция за "лъвовете" за предстоящото европейско първенство през септември. Тимът ще играе мачовете си от групата в София.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google