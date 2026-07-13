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bTV Спорт екип

Мисия "Чикаго": Ето кои волейболисти ще играят за България!

Джанлоренцо Бленджини обяви повиквателните за мачовете от турнира в Лигата на нациите

Мисия
 Снимка: FIVB

Мъжкият национален отбор на България започва новото си приключение в Лигата на нациите.

В третата си седмица от участие световните вицешампиони от Филипините 2025 ще играят в Чикаго. Мачовете им са четири и са от огромна важност за класирането за финалния турнир в Китай.

Това провокира селекционера Джанлоренцо Бленджини да повика най-изявените волейболисти.

Състав

Разпределители: Симеон Николов, Стоил Палев

Посрещачи: Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денислав Бърдаров, Мартин Атанасов, Жасмин Величков

Снимка: FIVB

Централни блокировачи: Алекс Грозданов, Илия Петков, Преслав Петков

Диагонал: Венислав Антонов

Либеро: Дамян Колев, Руси Желев.

Мачове

Ето и пълната програма на националите. Часовете на срещите са в българско време:

15 юли, 20:00 ч. - България - Полша

18 юли, 00:00 ч. - България - Китай

19 юли, 04:00 ч. - България - САЩ

20 юли, 00:00 ч. - България - Франция

Снимка: VNL

В момента тимът ни е на осмо място в класирането с актив от 5 победи, 3 загуби и 14 точки.

За финалния турнир се класират седемте най-добри тима и домакинът Китай.

Това е и генерална репетиция за "лъвовете" за предстоящото европейско първенство през септември. Тимът ще играе мачовете си от групата в София.

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