Волейбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Без хепиенд за волейболистките ни в Лига на нациите И Германия ни победи Снимка: VNL

Женският национален отбор на България завърши участието си в Лига на нациите със загуба от Германия с 0:3 (-20, -20, -15).

Срещата беше последна за селекцията на Марчело Абонданца, която вече знаеше, че е загубила шансове да запази мястото си в турнира. След неуспехите срещу Чехия и Франция, както и победата на Украйна над Белгия, българките играха единствено за точки в световната ранглиста.

България започна по-добре първия гейм и поведе с 5:2, но постепенно Германия изравни и обърна резултата. Силна серия на германките им осигури комфортна преднина, която те задържаха до края за 25:20.

Подобен сценарий се повтори и във втория гейм. Националките стартираха с аванс от 4:0, но не успяха да го запазят. Германия бързо пое контрола, наложи темпото си и затвори частта при 25:20.

В третия гейм германският тим доминира още от началото, като поведе с 8:4 и постепенно увеличи преднината си. България не намери отговор на играта на съперника и отстъпи с 15:25, с което загуби мача с 0:3.

"Лъвиците" приключват тазгодишното си участие в Лига на нациите с две победи – срещу Доминиканската република и Украйна, а от следващата година ще играят в Европейската лига.

Следващото предизвикателство пред състава е европейското първенство, което започва през август.