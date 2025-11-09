bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Той вече е над всички: Николов премина границата от 100 точки

Лубе е на върха в Италия

Той вече е над всички: Николов премина границата от 100 точки

Александър Николов отново показа защо е едно от най-ярките имена във волейбола не само в Италия, но и на световната сцена. След като се превърна в истински феномен на Мондиала във Филипините, сега универсалният боец продължава да вдига летвата и в клубния си тим.

Кучине Лубе постигна четвърта победа за сезона, при това с категорично 3:0 (20, 24, 24) над Верона. Мачът беше зрелище особено последните два гейма, в които напрежението можеше да се реже с нож. Но, както вече сме свикнали да виждаме, именно в най-напрегнатите моменти Николов блести най-силно. 

Границата от 100 точки за сезона беше премината

20 точки. Сякаш напомняне към всички онова, което видяхме на световното, не беше случайност. А границата от 100 точки за сезона беше премината като нещо напълно естествено.

Пълен цирк! Топ волейболистка обвинена, че е... мъж?! (СНИМКИ)

Лубе вече е лидер в класирането с 13 точки. Верона е втори с 12, Перуджа има актив от 11.

В следващия кръг Лубе ще се изправи срещу Пиаченца на 16 ноември.

Така Кучине Лубе продължава сезона като лидер в класирането, а представянето на Николов остава ключов фактор за успехите на отбора.

Тагове:

Шампионите без отговор – Арда ги събори

България в капана на турския футболен скандал

Левски обеща: Футболът ще победи!

6 см, които разтърсиха гимнастиката – какво се случи с Дария Варфоломеев?

Шампионите без отговор – Арда ги събори

Лъвиците на арената: България срещу Азербайджан – ексклузивно по VOYO!

България в капана на турския футболен скандал

Допингът на Синер е скъп: скандалът му струва над 2 милиона

