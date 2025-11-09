Той вече е над всички: Николов премина границата от 100 точки

Александър Николов отново показа защо е едно от най-ярките имена във волейбола – не само в Италия, но и на световната сцена. След като се превърна в истински феномен на Мондиала във Филипините, сега универсалният боец продължава да вдига летвата и в клубния си тим.

Кучине Лубе постигна четвърта победа за сезона, при това с категорично 3:0 (20, 24, 24) над Верона. Мачът беше зрелище – особено последните два гейма, в които напрежението можеше да се реже с нож. Но, както вече сме свикнали да виждаме, именно в най-напрегнатите моменти Николов блести най-силно.

Границата от 100 точки за сезона беше премината

20 точки. Сякаш напомняне към всички – онова, което видяхме на световното, не беше случайност. А границата от 100 точки за сезона беше премината като нещо напълно естествено.

Лубе вече е лидер в класирането с 13 точки. Верона е втори с 12, Перуджа има актив от 11.

В следващия кръг Лубе ще се изправи срещу Пиаченца на 16 ноември.

Така Кучине Лубе продължава сезона като лидер в класирането, а представянето на Николов остава ключов фактор за успехите на отбора.

