Спортен нюзрум, еп. 85: Майсторе, майсторе, правиш го добре!

Накъде ще потегли титлата след мача ЦСКА 1948 - Лудогорец?

Спортен нюзрум, еп. 85: Майсторе, майсторе, правиш го добре!

В дъждовния ден е време за футбол и сметки! 

В новия епизод на "Спортен нюзрум" ще пресмятаме колко е важен последния мач от 13-ия кръг на Първа efbet лига между ЦСКА 1948 и Лудогорец. 

Срещата е днес, 27 октомври, и може да даде отговор на много въпроси. 

Преди нея

Със сигурност един от най-наболелите е дали Лудогорец ще продължи своята хегемония и ще спечели 15-та титла или Левски ще продължи да мечтае. В този спор се намесва и ЦСКА 1948. 

В момента "сините" имат 32 точки (13 мача), ЦСКА 1948 са с 26 (12 мача), Локо Пловдив - с 24 (13 мача), а Лудогорец са с 23 (11 мача). 

Ще "легне" ли тимът от Бистрица на разградчани? И защо му е да го прави? 

Спокойствие в ЦСКА

А няма как да подминем и гръмката победа на ЦСКА над Берое с 5:1

Значи ли това край на кризата? Ще почнат ли "червените" да мечтаят за нещо повече от просто победа? 

Снимка: Lap.bg

Гледайте в "Спортен нюзрум"!

