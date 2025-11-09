bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Допингът на Синер е скъп: скандалът му струва над 2 милиона

Няма бонуси от ATP

Допингът на Синер е скъп: скандалът му струва над 2 милиона
Reuters

Италианецът Яник Синер се оказа сред големите губещи на сезона заради тримесечно наказание, наложено след случая с забранения Клостебол. Решението на ATP лиши 22-годишния тенисист от точки и наградни фондове в турнири между 9 февруари и 4 май.

След публикуването на актуализираната класация за бонус фонда стана ясно, че Синер няма да има достъп до допълнителните милиони, които турът отпуска за най-добрите резултати през сезона. За втория в класирането това означава загуба на около 2,3 милиона евро, които иначе би получил като бонус.

Пропусна 4 турнира

През 2025 г. Синер впечатли с титлата в Париж и игра финали в Рим и Синсинати. Въпреки това, пропускът на 4 задължителни турнира (Индиън Уелс, Маями, Мадрид и Монте Карло) и отказът му от Торонто лишиха Яник от шанса да получи пълния бонус.

Снимка: Reuters

Системата е безкомпромисна пропуснеш турнир, губиш процент от наградата“, коментират от ATP.

Никой не очакваше това признание от Григор Димитров…

За Синер четири пропуснати състезания означават нулев бонус, докато първият в класирането Карлос Алкарас ще получи частично своята награда, след като и той пропусна някои турнири по свой избор.

Въпреки финансовия удар, репутацията на Синер не пострада. Всички спонсори потвърдиха подкрепата си, а рекламните кампании и партньорствата продължават без промяна.

Въпреки загубата на бонусите, южнотиролецът е спечелил над 14 милиона долара от наградни фондове през сезона и още 6 милиона от демонстративни турнири.

Джокович първо го съкруши, а после му подари място на финалите на АТП

тенис бонуси допинг наказание атр турнири яник синер Карлос Алкарас

