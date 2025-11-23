bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Това момиче е хит – "Мис България" и волейболистка едновременно!

В Славия ликуват

Това момиче е хит –

Симона Бакърджиева, волейболистка с над седемгодишен професионален опит, спечели титлата Мис България“ 2025 на церемония, проведена във Военния клуб в София.

Никога досега не съм участвала в модни конкурси“, призна Симона, а само няколко часа след финала имам волейболен мач.“

30 финалистки 

В надпреварата се включиха 30 финалистки, класирани от регионални конкурси, които дефилираха както с бански костюми, така и с официални тоалети.Корона и лента Симона получи от миналогодишната победителка Симона Петрова и ще представя България на световния финал Мис Планет“.

Приятелката на Алекс Николов говори открито за диабета

"И сме по-красиви, и сме по-добри!"

От Славия също се похвалиха: "И сме по-красиви, и сме по-добри! Централният блокировач на женския ни отбор - Симона Бакържиева, не само блести на терена, но и наподиума - буквално! На снощната церемоня във Военния клуб, короната Мис България“ спечели нашата състезателка. ВК Славия сме изключително горди, че част от нашето семейство е не просто страхотен спортист, а и истинска кралица!", горди са "белите".

