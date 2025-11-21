bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тайната на Мая Стоева, скрита в 13 тома на Джек Лондон

Гласовете на спомените - началото на един необикновен път

Тя си тръгна тихо на 21 септември 2023 г., а след нея остана място, което не може да бъде запълнено. Днес в рубриката "45 години шампиони" ще ви разкажем за нея, за Мая Стоева. Родена на 7 май 1955 г. в София. Името ѝ е част от историята на ЦСКА и на българския волейбол така, както само големите личности успяват да се впишат.

Четирикратна шампионка с червените“. Носителка на Купата на европейските шампионки през 1979 и 1984 г., и Купата на националните купи през 1982 г. Част от отбора ни, спечелил бронзов олимпийски медал в Москва преди 45 години. Европейска шампионка през 1981 г.

Ковачите на шампиони Фани и Райчо Шаханови

Първите стъпки във волейбола прави при ковачите на шампиони Фани и Райчо Шаханови. В ЦСКА се превръща в ключова фигура. В националния тим в поколение, оставило дълбока следа. После Италия. Реджо Калабрия. После треньорска работа в Италия, във Франция, у дома. И накрая друг път, далеч от спорта, но близо до хората към астрологията.

Мая ни омая, а за Руми няма думи“!

За нея най-точно говорят тези, които са били до нея рамо до рамо, ден след ден.

Мая ни омая, а за Руми няма думи“! Този плакат ни съпътстваше в края на 70-те и началото на 80-те години в Двореца на спорта във Варна по време на турнира "Варненско лято". Думите са на Румяна Каишева, която специално разказва пред bTV за близката си приятелка.

"Да, Мая омайваше всички: красива, с пленителна усмивка, голямо сърце отворено към хората, общителна, всеотдайна, чаровна, човечна, изключителна атлетка... Да, атлетиката много я е искала и много много е съжалявала за избора на Мая: волейбол! И така тя се посвещава на този спорт.

Една стая, хиляди спомени

С нея деляхме не само една стая на всички лагери и първенства. Деляхме впечатления, стремежи, книги, успехи и разочарования, битки, победи, поражения, медали, разходки из европейски и не само европейски градове, полети със самолет, безкрайни пътувания с автобус, с една дума спортния ни живот!

И друг път съм го казвала, ако с една дума трябва да определя Мая, то това е ЩЕДРОСТ! И неизбежно давам един показателен в това отношение пример: приготвила е подарък за рождения ми ден, имахме общ интерес към книгите на Джек Лондон, а аз съм завършила Руската гимназия, и така ще кажете подаръкът е книга на Джек Лондон, да, почти 13 тома на руски език с всички творби на писателя! Това е лично мой скъп спомен, който заедно с книгите съхранявам до днес.

Мисля, че много хора имат подобни спомени за споделено време, разговор, подкрепа, помощ, ако е било нужно. А и как се радваше на всеки успех на своите близки и приятели! Безкористно и от сърце!

Слава с ЦСКА

Волейболно надарена с бърза рязка ръка и висок отскок, Мая беше част от славния отбор на ЦСКА с трите спечелени европейски купи и член на националния отбор в найсилните години. Емоционален състезател, с много заряд и качества!

И... с пословична разсеяност и с недобри чувства към точността. Често закъсняваше, но рядко й се сърдехме, просто беше трудно да се разсърдиш на Мая. А иначе си имаше и защо понякога", споделя пред екипа ни Румяна.

"Усмивката й е обезоръжаваща"

А спомените са безброй. "На лагер сме, нашата с нея стая е дежурна, редуваме се двете да носим мрежата с топките, редът е неин, но тя още не е готова за тренировката, аз тръгвам, за да не закъснея, разполагам мрежата в тесния коридор към вратата на хотелската стая, за да не би в бързината после да я забрави и да, тя хуква вече закъсняла, прескача мрежата с топките като нещо ненужно, затваря вратата и тича...

Усмивката й, когато пред всички нас разбира какво се е случило е обезоръжаваща, а и бързината, с която поправя пропуска си смекчава и идеята за наказание на треньора".

„Тук е чистила Верка Стоянова!“ (ВИДЕО)

Двете са заедно и в Италия. "Там винаги сме били противнички с Мая. Очаквахме с нетърпение мачовете между нашите отбори, тези кратки срещи се превръщаха в празник за нас, независимо от крайния резултат. Предварително се уговаряхме, ако ни пуснат треньорите да се видим поне за малко и извън залите.

Всяка от нас може да разказва много за Мая, Мая, която ни омая. Аз знам, че всички понататък ще се съберем отново някъде там и ще споделяме топка, сервис, поемане, блок, защита, покриване, атака и още, и още, и още...“, признателна е близката ѝ приятелка.

Повече от сестра“ един живот, споделен

И Верка Стоянова, също част от онова златно поколение, разказва за Мая в интервю за "Зала на славата" преди години: "С Мая Стоева съм израснала от 3-годишна възраст и тя ми е била повече от сестра.

Защото първото дете на родителите ми умира, когато е на 3 месеца от менингит, тогава не се е лекувало, после брат ми го удариха, когато беше на 13 години и аз останах самичка. А тя също остана самичка, защото брат й почина и просто целият ни живот е минал заедно.

Ана в страната на чудесата

Когато заминавахме или се връщахме от състезание моят мъж купуваше един букет за мен и един букет за Мая, защото на Мая гаджето беше войник, а моят мъж е по-голям от мен, не беше войник и като ни чака един букет за Мая, един букет за мен.

Аз се ожених, тя пет месеца след мен. Аз родих, тя пак пет месеца след мен. Изобщо всичко правехме заедно.“

Наследството, което остава

Всеки, който попитате за Мая, ще ви каже, че в живота ѝ най-трайното, най-важното не са медалите, точките и купите. А хората, които тя докосваше с доброта, щедрост и топлина.

"Прекрасна моя Мая, това е последната ни прегръдка! Но ти ще си завинаги в сърцата ни! В моето и в тези на безбройните ти истински приятели по целия святПочивай в мир!", написа в деня на нейната кончина Цветана Божурина.

Тя си отиде на 68 години. Но най-близките ѝ още говорят за нея така, сякаш е до тях. И може би това е най-голямото доказателство за един истински живот живот, който продължава да липсва. И да свети.

Снимки: Личен архив на Румяна Каишева

мая стоева Румяна Каишева Верка Стоянова Цветана Божурина

