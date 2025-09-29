bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Вчера Москва. Днес Манила. Утре Олимп! (ВИДЕО)

Каспар Симеонов и новите герои на България – свързани от олимпийския и световния финал

Преди 45 години в Москва българските волейболисти извоюват безсмъртно сребро на олимпийските игри. Вчера новото ни поколение при мъжете отново запали огъня — втори в света на Мондиала във Филипините.

В рубриката „45 години шампиони“ пренавиваме времето назад и продължаваме да мечтаем с една от иконите на българския волейбол — Каспар Симеонов.

На 17 май 1955 г. в Димитровград се ражда момче, предопределено да се превърне в символ на национална гордост. В тежки години то извървява пътя към върха със сила, талант и несломима вяра.

Началото — корените на величието

Първите удари по топката Каспар прави в родния си град, под зоркото око на Славчо Славчев. Там, в скромна обстановка, се запалва искрата, която ще пламне в огън. Упорит и жаден за знание, той превръща всяко докосване на топката в стъпало към мечтата.

После идва Пловдив и Техникумът „Васил Левски“. Под ръководството на Кирил Недев момчето се превръща в лидер — не само играч, а воин, способен да носи върху раменете си тежестта на отбор и нация.

Върхове

Каспар Симеонов не просто играе — той оставя отпечатък. Олимпийските игри в Москва'80 — с националния отбор на България печели сребърен медал. Това остава един от най-славните моменти в историята на българския волейбол.

Има 453 мача в „А“ група и близо 150 мача за националния отбор.

Пътят до финала в Москва

Българите показват изключителна класа и характер. Те надвиват: Куба — считана за фаворит с атлетичен стил и мощна атака; Италия — един от новите големи фактори в световния волейбол; Полша — действащ олимпийски шампион от Монреал'76.

На 30 юли 1980 г. Москва кипи. Нашите момчета излизат срещу домакините — залата е врящ котел, а напрежението се реже с нож във въздуха. Те се борят с чест, но губят с 0:3. За България обаче това е връх — първи и единствен олимпийски медал във волейбола и до днес.

Личният принос

Каспар е сред ключовите фигури в този отбор. Неговата стабилност, спокойствие в решителни моменти и лидерство на терена помагат на тима да премине през трудните мачове по пътя към финала. Той е един от символите на „сребърното поколение“.

Как Таня Гогова преплува софийското море и се озова на върха? (ВИДЕО)

"Имах един приятел, който казваше: „Първо, второ, трето място и други!“. Всеки един медал е много труд, много години на труд и лишения. Това е най-големият връх за мен в моята спортна кариера.

Най-яркият спомен си остава мачът с Куба, където при 1:1 работите не вървяха много добре, но така да се каже, успяхме да ги преодолеем. След това пътят към медалите беше отворен за нас.

Аз бях включен в националния отбор през 76-а година и през тези години до 80-а бях неотменно в състава на националния отбор. Всички бяха Левски, ЦСКА, Славия и Каспар Симеонов от Пловдив. Доста трудно беше в онази конкуренция, защото нямаше чужбина и всички играчи бяха в България.

Димитър Златанов: Лъвът, за когото нямаше тайни край мрежата (ВИДЕО)

Ние бяхме убедени в това, което правихме. Сега да ви кажа, че съм вярвал, че ще играем финал на олимпийски игри - ще ви излъжа. Просто ни тръгнаха нещата. Както на нашите момчета на това световно - след тоя първи гейм с Германия се видя, че отборът заигра.

Моето убеждение беше такова, че руснаците, ако ги бяхме хванали някъде другаде, нямаше да свърши така. Просто нашият отбор беше в голям подем и играеше с голям ентусиазъм", спомня си пред камерата на bTV Симеонов.

Италия — нова сцена, нова борба

След няколко десетилетия на върха в България, през 80-те Каспар поема предизвикателството да играе в Италия — за Авелино (1984-1986) и Киети (1986-1989). Там той доказва, че може да се мери с най-големите и извън родината.

Наследството — не просто волейбол, а вдъхновение

Симеонов не оставя само статистика — оставя вдъхновение. Децата му поемат щафетата, а самият той продължава да бъде учител, ментор, двигател на спорта.

За феновете той е повече от име — той е емоция, огън, памет. В кадрите от Москва усещаш как трибуните изригват, как всяка точка е вик за България. Каспар не играеше за точка — играеше за честта, за отбора, за родината.

За лудата есен и лудата банда на Бленджини

"Това да играеш финал, е за мен най-голямото постижение на един спортист. Невинаги се печелят финалите, но момчетата се представиха достойно и заслужават адмирации от всички. Имаше нужда от един такъв успех, за да могат игрите да дръпнат напред.

Снимка: Lap.bg

Този успех мисля, че ще помогне много за бъдещата работа на националния отбор и се надявам да играем финал и на олимпийските игри.

Стоян Гунчев - диригентът с най-точната ръка (ВИДЕО)

От волейболни хора знам, че програмата беше да се вземе треньор от чужбина и да се насочат усилията към класиране за Лос Анджелис 2028.

Във финала не ни достигна малко опит. И малко късмет във втория гейм при 14:13 - там да се преборим, да можем да прекършим италианците. Да сложим настрана, че опитът на италианските играчи е доста по-голям от този на нашите момчета и да кажем, че срещу такъв сервис и блокада, които те успяха да направят, е трудно да се играе", е експертното мнение на специалиста.

Каспар Симеонов — човекът, който не се предаде никога, който превърна труда в триумф и остави пример за поколенията. Име, изписано със златни букви в сърцето на българския волейбол.

Видео: Емил Кацаров

