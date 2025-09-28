bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Весела Лечева към волейболистите: Вие напълнихте площадите!

Българският спорт може да обедини нацията и Вие го доказахте, написа председателят на БОК

„Финалът на Световното първенство по волейбол и Вашият огромен успех събра цяла България – пред екраните, на площадите, в сърцата!“ Думите са на председателя на БОК Весела Лечева, с които тя поздрави националите по волейбол, които спечелиха сребърните медали във Филипините.

„Дори не мечтаехме за този успех в началото на шампионата. Вашият път до финала беше истински сън. Показахте огромна класа и воля, а вашият талант, дързост и младост са обещание за бъдещето. Убедена съм, че след три години ще сте сред най-добрите и на Олимпийските игри в Лос Анджелис“, написа Весела Лечева.

Грандиозно посрещане: Ето кога си идват Летящите хлапета

„Цяла България днес беше ВОЛЕЙБОЛ. За първи път след Американското лято през 1994 г. българите излязоха по площадите в цялата страна, за да подкрепят националния си отбор. Бъдещето е пред вас! Българският спорт може да обедини нацията и Вие го доказахте!“, написа още Лечева.

Министърът на спорта пред bTV: Ще има повече пари за волейбола (ВИДЕО)
Великолепната седморка - кои са те? (ВИЗИТКИ)

Двама българи в идеалния отбор на световното първенство!

Грандиозно посрещане: Ето кога си идват Летящите хлапета

Селекционерът Бленджини пред bTV: Не е здравословно, но отивам да пуша (ВИДЕО)

Великолепната седморка - кои са те? (ВИЗИТКИ)

Владо Николов: Докато приятелите на Алекс и Мони бяха на море, те тренираха

Грандиозно посрещане: Ето кога си идват Летящите хлапета

Селекционерът Бленджини пред bTV: Не е здравословно, но отивам да пуша (ВИДЕО)

