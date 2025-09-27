bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Весела Лечева: Талантливи, можещи, силни! Горди сме!

Благодарим ви за емоциите, щастлив е и министърът на спорта Иван Пешев

Председателят на БОК Весела Лечева поздрави националния отбор по волейбол за класирането на финал. България победи с 3:1 Чехия и чака в мача за златото Италия или Полша.

"Финал, финал, финал! България е на финал на Световното първенство по волейбол! Това е повече от сбъдната мечта! 55 години по-късно ще спорим за златните медали! Вие сте талантливи, можещи, силни! Горди сме! Думите не стигат да се опише тази емоция! Благодарим Ви, невероятни български момчета! Поклон пред отбора, треньорите, ръководството и цялата организация!", написа Лечева.

Нова златна страница

Поздрав дойде и от Министъра на младежта и спорта Иван Пешев.

"България полетя към финала на световното първенство във Филипините! Националният ни отбор по волейбол се наложи над отбора на Чехия с 3:1 гейма и така си осигури място в мача за световната титла. Националният тим има един загубен финал през 1970 г. в София, а сега лъвовете имат шанс да напишат нова златна страница и да донесат първата световна титла във витрината на България. Поздравления за отбора, за целия щаб и за Българската федерация по волейбол! Благодарим ви за емоциите и гордостта!

Титаничният сблъсък за върха на света в Манила е утре от 13:30 часа българско време. Финалът ще бъде излъчен пряко по bTV и Max Sport 2Правата са безвъзмездно предоставени от А1 България и Max Sport.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Сънуваме ли? Донесете ни титлата, момчета! (ВИДЕО И СНИМКИ)

 

Тагове:

България финал весела лечева Италия Чехия Полша адреси Александър Николов поздравления манила симеон николов министър Иван Пешев

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Финалът на България пряко по bTV! (ВИДЕО)

Финалът на България пряко по bTV! (ВИДЕО)
Селекционерът на финалистите: Хванали сме се на хорото и ще го играем докрай! (ВИДЕО)

Селекционерът на финалистите: Хванали сме се на хорото и ще го играем докрай! (ВИДЕО)

Владимир Николов: Най-слабият мач, но момчетата издържаха (ВИДЕО)

Владимир Николов: Най-слабият мач, но момчетата издържаха (ВИДЕО)
Алекс Николов: Искаме да оцветим медала в злато! (ВИДЕО)

Алекс Николов: Искаме да оцветим медала в злато! (ВИДЕО)
Баща на герой!

Баща на герой! "Важно е как ще възпитаме децата извън залите!" (ВИДЕО)

Последни новини

Владимир Николов: Най-слабият мач, но момчетата издържаха (ВИДЕО)

Владимир Николов: Най-слабият мач, но момчетата издържаха (ВИДЕО)
Алекс Николов: Искаме да оцветим медала в злато! (ВИДЕО)

Алекс Николов: Искаме да оцветим медала в злато! (ВИДЕО)
Селекционерът на финалистите: Хванали сме се на хорото и ще го играем докрай! (ВИДЕО)

Селекционерът на финалистите: Хванали сме се на хорото и ще го играем докрай! (ВИДЕО)

Финалът на България пряко по bTV! (ВИДЕО)

Финалът на България пряко по bTV! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV