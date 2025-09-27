Весела Лечева: Талантливи, можещи, силни! Горди сме!

Председателят на БОК Весела Лечева поздрави националния отбор по волейбол за класирането на финал. България победи с 3:1 Чехия и чака в мача за златото Италия или Полша.

"Финал, финал, финал! България е на финал на Световното първенство по волейбол! Това е повече от сбъдната мечта! 55 години по-късно ще спорим за златните медали! Вие сте талантливи, можещи, силни! Горди сме! Думите не стигат да се опише тази емоция! Благодарим Ви, невероятни български момчета! Поклон пред отбора, треньорите, ръководството и цялата организация!", написа Лечева.

Нова златна страница

Поздрав дойде и от Министъра на младежта и спорта Иван Пешев.

"България полетя към финала на световното първенство във Филипините! Националният ни отбор по волейбол се наложи над отбора на Чехия с 3:1 гейма и така си осигури място в мача за световната титла. Националният тим има един загубен финал през 1970 г. в София, а сега лъвовете имат шанс да напишат нова златна страница и да донесат първата световна титла във витрината на България. Поздравления за отбора, за целия щаб и за Българската федерация по волейбол! Благодарим ви за емоциите и гордостта!

Титаничният сблъсък за върха на света в Манила е утре от 13:30 часа българско време. Финалът ще бъде излъчен пряко по bTV и Max Sport 2. Правата са безвъзмездно предоставени от А1 България и Max Sport.

