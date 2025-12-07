bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

Волейболна трагедия бе избегната на косъм

15 души в болница след мистериозно отравяне с въглероден оксид

Волейболна трагедия бе избегната на косъм

Паника, сирени и волейболистки, борещи се за глътка въздух. Това не е сцена от филм – това се случи по време на мач от Серия C в Дзаферана Етнеа, провинция Катания, между домакините и Волей'96 Милацо.

Първо едно момиче припада на терена. След това второ. Дишането става все по-трудно за всички в залата... и само острата миризма, усетена от служебния лекар и бързото пристигане на линейката успяват да предотвратят това, което можеше да се превърне в най-трагичния ден на местния спорт. Пожарникарите, които пристигнали на място, открили въглероден оксид във фитнес залата.

Кръвта вода не става! (ВИДЕО)

15 души са приети в спешното отделение на болница „Каницаро“ в Катания.

От клуба Милацо реагираха гневно и без заобикалки: „Нашите момичета рискуваха живота си! Не можем да мълчим, дължим го на момичетата, на семействата им и на всеки, който влиза в тази зала.“

