bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

0:3, "Анфийлд" мълчи...

Да паднеш така, че феновете да си тръгват още в 70-ата минута? Катастрофа

0:3, "Анфийлд" мълчи...
Reuters

"Анфийлд“ крепост? Не и тази вечер. Ливърпул се срина у дома с 0:3 срещу Нотингам Форест, а публиката реагира брутално - масово напускане 20 минути преди края...

Отборът, който преди месец изглеждаше като машина, сега е 11-и, след шести провал в последните седем мача. Подобно падение Ливърпул не е виждал от 1965 г.

Кой е виновен?

И както винаги, когато бурята е над Мърсисайд, прожекторите се обръщат към капитана: Върджил ван Дайк. Нидерландецът беше меко казано изнервен:

Снимка: Reuters

Допуснахме твърде много лесни голове. Загуба у дома от Нотингам е неприемлива. Трябва да се погледнем в огледалото...“

Защо феновете напускат?

Снимка: Reuters

Не мога да реша вместо тях... Ще се измъкнем... някой ден.“

Колапс

Да паднеш от Нотингам? Лошо. Да паднеш у дома? Много лошо. Да паднеш така, че феновете да си тръгват още в 70-ата минута? Катастрофа, пишат на Острова.

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Арсенал с 90 точки и титла – факт или фантазия?

Тагове:

ливърпул криза фенове титла огледало нотингам точки Арне Слот крупост

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Джони Велинов: Будни сме! Херо: Знам кой е във ВАР!

Джони Велинов: Будни сме! Херо: Знам кой е във ВАР!
Кошмара не прощава!

Кошмара не прощава!
Елизара Янева смачка фаворита и стигна финал в Словакия

Елизара Янева смачка фаворита и стигна финал в Словакия
Подарък за Левски: Арда разгроми ЦСКА 1948

Подарък за Левски: Арда разгроми ЦСКА 1948
Гигантски скок и топ 10 за Алберт Попов в Световната купа (ВИДЕО)

Гигантски скок и топ 10 за Алберт Попов в Световната купа (ВИДЕО)

Последни новини

Джони Велинов: Будни сме! Херо: Знам кой е във ВАР!

Джони Велинов: Будни сме! Херо: Знам кой е във ВАР!
Готов е за нокаут! Мартин Копривленски се цели в титлата

Готов е за нокаут! Мартин Копривленски се цели в титлата
Кошмара не прощава!

Кошмара не прощава!
„Не мисля, че ще го видим отново“ – приятел разкрива трагичната реалност за Шумахер

„Не мисля, че ще го видим отново“ – приятел разкрива трагичната реалност за Шумахер
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV