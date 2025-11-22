0:3, "Анфийлд" мълчи...

"Анфийлд“ – крепост? Не и тази вечер. Ливърпул се срина у дома с 0:3 срещу Нотингам Форест, а публиката реагира брутално - масово напускане 20 минути преди края...

Отборът, който преди месец изглеждаше като машина, сега е 11-и, след шести провал в последните седем мача. Подобно падение Ливърпул не е виждал от 1965 г.

Кой е виновен?

И както винаги, когато бурята е над Мърсисайд, прожекторите се обръщат към капитана: Върджил ван Дайк. Нидерландецът беше меко казано изнервен:

„Допуснахме твърде много лесни голове. Загуба у дома от Нотингам е неприемлива. Трябва да се погледнем в огледалото...“

Защо феновете напускат?

„Не мога да реша вместо тях... Ще се измъкнем... някой ден.“

Колапс

Да паднеш от Нотингам? Лошо. Да паднеш у дома? Много лошо. Да паднеш така, че феновете да си тръгват още в 70-ата минута? Катастрофа, пишат на Острова.

