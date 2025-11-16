Арсенал с 90 точки и титла – факт или фантазия?

Статистическият портал Opta публикува най-новата си прогноза за изхода от сезон 2025/26 във Висшата лига. Експертите използваха данните от последните 11 кръга, за да изчислят как би изглеждало крайното класиране, ако отборите запазят настоящото си темпо. И резултатите не са за изпускане – според суперкомпютъра на Opta, Арсенал ще триумфира с титлата!
„Артилеристите“ доминират с 2,36 точки средно на мач. Ако тенденцията се запази, тимът на Микел Артета ще завърши сезона с 90 точки – резултат, който би поставил клуба на върха на английския футбол за този сезон.
Манчестър Сити остава основният преследвач с прогнозирани 76 точки, след като отборът от "Етихад" средно печели по две точки на мач до този момент.
Въпреки силния старт на сезона, шампионът от миналата кампания, Ливърпул, се очертава да завърши с 62 точки, колкото ще имат Астън Вила, Манчестър Юнайтед и Борнемут.
На дъното на таблицата, според Opta, се очакват Бърнли, Уест Хям, Нотингам и Уулвърхемптън. Най-сериозни проблеми се очакват за „вълците“.
Сред положителните изненади се очертава Съндърланд, който може да завърши с 66 пункта – резултат, изравняващ рекорда на Ипсуич от 2000/01 за най-добър сезон на отбор, влязъл същия сезон в елита. Това подчертава колко непредсказуема и драматична ще бъде битката в английския футбол тази година.
