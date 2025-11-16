bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Арсенал с 90 точки и титла – факт или фантазия?

Прогнозата на суперкомпютъра, която разтърси Острова

Статистическият портал Opta публикува най-новата си прогноза за изхода от сезон 2025/26 във Висшата лига. Експертите използваха данните от последните 11 кръга, за да изчислят как би изглеждало крайното класиране, ако отборите запазят настоящото си темпо. И резултатите не са за изпускане според суперкомпютъра на Opta, Арсенал ще триумфира с титлата!

Артилеристите“ доминират с 2,36 точки средно на мач. Ако тенденцията се запази, тимът на Микел Артета ще завърши сезона с 90 точки резултат, който би поставил клуба на върха на английския футбол за този сезон.

Ливърпул...

Манчестър Сити остава основният преследвач с прогнозирани 76 точки, след като отборът от "Етихад" средно печели по две точки на мач до този момент.

Снимка: Reuters

Въпреки силния старт на сезона, шампионът от миналата кампания, Ливърпул, се очертава да завърши с 62 точки, колкото ще имат Астън Вила, Манчестър Юнайтед и Борнемут.

„Туристът“ Сака продължи перфектната серия на Арсенал (ВИДЕО)

На дъното на таблицата, според Opta, се очакват Бърнли, Уест Хям, Нотингам и Уулвърхемптън. Най-сериозни проблеми се очакват за вълците“.

Сред положителните изненади се очертава Съндърланд, който може да завърши с 66 пункта резултат, изравняващ рекорда на Ипсуич от 2000/01 за най-добър сезон на отбор, влязъл същия сезон в елита. Това подчертава колко непредсказуема и драматична ще бъде битката в английския футбол тази година.

Арсенал е фаворит №1 в Шампионската лига за първи път в историята!

