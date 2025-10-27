bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Скандал в Ел Класико! Винисиус избухна: "Напускам! Да върви по дяволите!"

Един миг, който може да промени Реал завинаги

Скандал в Ел Класико! Винисиус избухна: "Напускам! Да върви по дяволите!"
Reuters

Микрофоните на DAZN уловиха шокиращо изявление на Винисиус Жуниор, направено в разгара на яростта му, след като бе заменен по време на първото Ел Класико за сезона между Реал Мадрид и Барселона (2:1). Докато стадионът кипеше, камерите заснеха как бразилската звезда на „кралете“ буквално изригва към резервната скамейка.

Скандалът

Според платформата, Винисиус е изкрещял: „Напускам отбора... Тръгвам си, по-добре да си тръгна!“ Този път, за разлика от предишни изблици, крилото дори не се опита да прикрие недоволството си от решението на треньора Шаби Алонсо, който извади звездата в момент, когато Реал водеше, но мачът все още беше отворен. „Аз ли? Аз ли? Тренер, тренер!“ — викна Винисиус с разперени ръце, търсейки обяснение. Малко след това, при сядането на пейката, камерите уловиха финалните му думи: „Да върви по дяволите!“

Снимка: Reuters

Сцената се разигра на фона на традиционното напрежение между Мадрид и Барселона — двата колоса, чиято вековна вражда превръща всеки двубой в психологическа война. Испанските медии вече спекулират, че това може да е началото на разрив между Винисиус и Алонсо, който пое „кралете“ в началото на този сезон с обещанието да наложи дисциплина и нов стил на игра.

И още един скандал

Бразилецът се забърка и в друг скандал по време на мача. В един момент Педри изразяваше неодобрението си от решението на съдията Сесар Сото Градо, Винисиус извика: „Той не е капитан, той не е капитан!“, визирайки правилото, че само капитаните на отборите имат право да общуват със съдията. Халфът на Барселона отблъсна бразилеца, на което крилото на Реал Мадрид отговори: „Не ме пипай. Не ме пипай. Той продължава да говори, продължава да бърбори!“.

Ел Класико №262 завърши с победа за тима от "Бербабеу". Това е първи успех за тима от Мадрид срещу Барселона от 18 месеца. Головете на "Лос бланкос" отбелязаха Килиан Мбапе и Джуд Белингам, а за каталунците точен бе Фермин Лопес.

След като спечели най-големият мач в Испания, мадридският отбор поведе с 5 точки пред Барселона в класирането. Суперкомпютърът оценява вероятността Реал да спечели титлата на 68,9%. Това е повече от два пъти по-вероятно от каталунския гранд да ликува в края на сезона - 25,7%. Атлетико Мадрид има 3,4% шанс да спечели титлата, докато при Виляреал вероятността е 1,4%.

