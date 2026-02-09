bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
135 000 зрители: Виетнам строи най-големия стадион в света

Работата по колосалното съоръжение &quot;Тронг Донг&quot; започна през декември

135 000 зрители: Виетнам строи най-големия стадион в света

Най-големият стадион в света ще се издига във Виетнам. Работата по "Тронг Донг" с капацитет 135 000 зрители започна през декември и трябва да завърши през 2028 г.

Колосалният проект е в ход, за да реализира мечтата на азиатската страна - да бъде домакин на спортни и културни събития от световна класа. Реализацията е в съответствие със строгите стандарти на ФИФА, Азиатския олимпийски съвет и останалите значими спортни организации.

Когато съоръжението бъде завършено, ще може да домакинства на олимпийски игри, световно първенство по футбол, континентални клубни финали и така нататък. Стадионът ще засенчи с "Хасан II" (120 000 места), с който Мароко се надява да приеме финала на Мондиал 2030.

Дори и да вали

"Тронг Донг" ще разполага с прибиращ се покрив. Това ще позволи провеждането безпрепятственото провеждане през цялата година не само на спортни прояви, но и на артистични представления, обществени събития, фестивали и така нататък.

Архитектурата на стадиона, чието име означава "Бронзов барабан", е вдъхновена от Донг Сон - бронзов барабан, типичен символ на древната виетнамска цивилизация. Асоциацията е с общностен дух, сила и дълголетие.

"Тронг Донг" има същата стратегическа визия като други мащабни стадиони по света. Фокусът е не само върху чисто спортната функция, но и върху архитектурната и културната роля, символизиращи новата ера на Виетнам", се посочва в презентацията на местното правителство.

Най-големите стадиони в света

"Тронг Донг" (Виетнам): 135 000 зрители (в процес на изграждане)
"1 май" (Северна Корея): 130 000
"Хасан II" (Мароко): 120 000 (в процес на изграждане)
"Мичиган" (САЩ): 107 601
"Бийвър" (САЩ): 106 572
"Охайо" (САЩ): 104 944
"Кайл Фийлд" (САЩ): 102 512
"Нейланд" (САЩ): 101 915
"Тайгър" (САЩ): 101 723

стадион виетнам

