bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Съдия или комарджия? Арбитър направил 18 227 залога!

Моралният фалит на футбола

Съдия или комарджия? Арбитър направил 18 227 залога!
Reuters

Турският футбол е разтърсен от грандиозен скандал, който поставя под съмнение самите устои на играта. 149 съдии и асистенти бяха временно отстранени от Турската футболна федерация (ТФФ) след мащабно разследване за участие в залагания върху футболни мачове.

Според официалното съобщение на федерацията, наказанията варират между 8 и 12 месеца, но тепърва ще има още удари трима арбитри все още са обект на активно следствие. ТФФ публикува и пълния списък на наказаните на сайта си, с обещанието, че никой няма да бъде пощаден“.

18 227 залога

Разследването разкрива данни, които звучат абсурдно дори за най-смелите сценарии. Един от съдиите е направил 18 227 залога число, което само по себе си говори за системна зависимост и пълна липса на морални спирачки.

Снимка: Getty Images

Още 42 съдии са надхвърлили границата от хиляда облога, а десетки други са залагали по-рядко, но все пак в нарушение на всички етични стандарти.

Президентът на ТФФ Ибрахим Хаджъосманъглу е бесен: Турският футбол е в морална криза. Проблемът не е в заплащането, а в етиката и съвестта. Ако има дори един съдия, който не си е получил парите от федерацията, подавам оставка.“

Червен картон спря Гьозтепе на Мъри срещу Галатасарай

Той допълни, че 371 от общо 571 активни рефери имат регистрации в онлайн бетинг компании, а 152-ма са залагали на футболни срещи включително и на мачове, които самите те са ръководили.

Федерацията отвръща на удара

Снимка: Reuters

Хаджъосманъглу подчерта, че през последните години възнагражденията на съдиите са били увеличени два пъти, но това не е спряло някои от тях да търсят допълнителен адреналин“. Някои от тези хора са преминали всякаква граница. Това не е просто нарушение това е предателство към футбола“, заяви той.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Наказаха 152 турски съдии за залози, усъмниха се в мач на Мъри Стоилов

Тагове:

пари скандал корупция турция съдии оставки адреналин залози

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Везенков вдигна Джокович на крака

Везенков вдигна Джокович на крака
Как смъртта на Жота съсипва сезона на Ливърпул?

Как смъртта на Жота съсипва сезона на Ливърпул?
Уволниха коментатор заради брутална шега

Уволниха коментатор заради брутална шега
Седем пъти вързан за легло. Седем пъти лекуван насила (СНИМКИ)

Седем пъти вързан за легло. Седем пъти лекуван насила (СНИМКИ)

Последни новини

Кой е будителят на днешните деца? Историята, която трогна всички (СНИМКА)

Кой е будителят на днешните деца? Историята, която трогна всички (СНИМКА)
Как смъртта на Жота съсипва сезона на Ливърпул?

Как смъртта на Жота съсипва сезона на Ливърпул?
Седем пъти вързан за легло. Седем пъти лекуван насила (СНИМКИ)

Седем пъти вързан за легло. Седем пъти лекуван насила (СНИМКИ)
Уволниха коментатор заради брутална шега

Уволниха коментатор заради брутална шега
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV