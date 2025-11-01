Съдия или комарджия? Арбитър направил 18 227 залога!

Турският футбол е разтърсен от грандиозен скандал, който поставя под съмнение самите устои на играта. 149 съдии и асистенти бяха временно отстранени от Турската футболна федерация (ТФФ) след мащабно разследване за участие в залагания върху футболни мачове.

Според официалното съобщение на федерацията, наказанията варират между 8 и 12 месеца, но тепърва ще има още удари – трима арбитри все още са обект на активно следствие. ТФФ публикува и пълния списък на наказаните на сайта си, с обещанието, че „никой няма да бъде пощаден“.

18 227 залога

Разследването разкрива данни, които звучат абсурдно дори за най-смелите сценарии. Един от съдиите е направил 18 227 залога – число, което само по себе си говори за системна зависимост и пълна липса на морални спирачки.

Снимка: Getty Images

Още 42 съдии са надхвърлили границата от хиляда облога, а десетки други са залагали по-рядко, но все пак в нарушение на всички етични стандарти.

Президентът на ТФФ Ибрахим Хаджъосманъглу е бесен: „Турският футбол е в морална криза. Проблемът не е в заплащането, а в етиката и съвестта. Ако има дори един съдия, който не си е получил парите от федерацията, подавам оставка.“

Той допълни, че 371 от общо 571 активни рефери имат регистрации в онлайн бетинг компании, а 152-ма са залагали на футболни срещи — включително и на мачове, които самите те са ръководили.

Федерацията отвръща на удара

Снимка: Reuters

Хаджъосманъглу подчерта, че през последните години възнагражденията на съдиите са били увеличени два пъти, но това не е спряло някои от тях да търсят „допълнителен адреналин“. „Някои от тези хора са преминали всякаква граница. Това не е просто нарушение — това е предателство към футбола“, заяви той.

