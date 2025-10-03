Един по-малко: Испания без Ямал срещу България

Ламин Ямал отпадна от сметките на Испания за следващите мачове от световните квалификации. Звездата на Барселона отново има контузия в слабините, която ще му попречи да играе в следващите две или три седмици, пише каталунският вестник "Мундо Депортиво". Новината бе потвърдена и от Барселона.

Това означава, че Ламин Ямал няма да играе за Испания в световната квалификация срещу България във Валядолид на 14 октомври.

Контузията на Ламин Ямал

По-рано през деня 18-годишният нападател попадна в разширения състав на испанския селекционер Луис де ла Фуенте, но в крайна сметка той ще отпадне и вероятно на негово място ще бъде повикан друг играч.

Ямал ще пропусне мача на Барселона срещу Севиля тази неделя. Крилото не игра около три седмици за Барселона, като се върна в игра срещу Реал Сосиедад, а след това бе в състава и срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига. Именно в мача срещу френския отбор той е получил нови болки в областта на слабините.

Участието на Ламин Ямал срещу Жирона на 18 октомври също е под въпрос, както и не е сигурно дали ще се върне на терена срещу Олимпиакос в Шампионската лига на 21 октомври. Идеята е той да се възстанови напълно за Ел Класико срещу Реал Мадрид на 26 октомври.

Представянето на България

България започна кампанията с две загуби с по 0:3 - от европейския шампион Испания и от Грузия. Това коства поста на досегашния селекционер Илиан Илиев.

На негово място застана Александър Димитров, който ще дебютира на 11 октомври срещу Турция в София, а три дни по-късно тимът ни ще играе срещу Испания във Валядолид.

