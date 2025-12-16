61 милиона евро: Мбапе спечели срещу ПСЖ

Изглеждаше сякаш, че спорът между Килиан Мбапе и ПСЖ никога няма да свърши. Френският съд обаче постанови - парижани трябва да изплатят 61 милиона евро на футболиста под формата на неплатени заплати и бонуси.

Решението

Решението дойде след месеци съдебни спорове, след като нападателят заведе дело срещу бившия си отбор заради доходи, които според него са били удържани за април, май и юни 2024 г., преди Мбапе да напусне ПСЖ в посока Реал Мадрид със свободен трансфер. Френският гранд може да обжалва.

Снимка: Reuters



"Доволни сме от решението. Това е, което можеше да се очаква, когато заплатите не бяха платени", коментира Фредерик Касеро - адвокат на французина.

Изслушването между двете страни миналия ноември само затвърди многомилионните искове както на клуба, така и на играча. Мбапе искаше 263 милиона евро от бившия си клуб, а ПСЖ заведе насрещен иск за 240 милиона евро.

Носителят на Шампионската лига твърди, че Мбапе и президентът на клуба Насер Ал-Хелайфи са имали устна договорка от 2023 г., в която нападателят е дал думата си, че никой няма да бъде ощетен, ако напусне клуба. Също така от ПСЖ твърдят, че Мбапе е действал нелоялно, като е крил в продължение на близо година намерението да не поднови договора си, което е попречило на клуба да осигури трансферна сума.

Снимка: Reuters

Припомняме, че ПСЖ плати 180 милиона евро на Монако, за да привлече световния шампион.

Съдиите отхвърлиха аргументите на отбора, че Мбапе трябва да се откаже изцяло от неплатените си заплати, но също така отхвърлиха няколко от твърденията на играча за медиен и психологически тормоз.

В крайна сметка Килиан Мбапе сбъдна мечтата си да играе за Реал Мадрид, като премина със свободен трансфер миналото лято, а сега е на път да получи и 61 милиона евро.

Снимка: Reuters

През този сезон той има 26 гола в 22 мача във всички турнири. Мбапе може да подобри рекорда на Кристиано Роналдо за най-много голове в календарна година за "белия балет", като е само на три от постижението на КР7, който отбеляза 59 попадения през 2013 г.

