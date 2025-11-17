Килиан Мбапе иска колосално обезщетение от ПСЖ

Войната между Килиан Мбапе и бившите му работодатели от Пари Сен Жермен продължава! "Златното момче" иска 240 млн. евро обезщетение, пише Le Parisien.

Днес в Париж се проведе изслушване по трудовия спор между 26-годишния футболист и ПСЖ. Мбапе обвинява парижани, че са отказали да преобразуват договора му от срочен в безсрочен, както и че не са платили 55 млн. евро заплати и бонуси.

От ПСЖ са предявили насрещен иск за 180 млн. евро, твърдейки, че нападателят не е изпълнил договорното си споразумение за трансфер в друг клуб. Мбапе е отхвърлил оферта от 300 млн. евро от Ал-Хилал, преди да се присъедини към Реал Мадрид.

Съдебен спор

В края на сезон 2023/2024 Мбапе реши да не подновява договора си с ПСЖ и се присъедини към испанския клуб като свободен агент. Той игра за парижани от 2017 г.

"Изтърпяхме една година, за да търсим мирно решение, така че на играча трябва да му бъде възстановена заплатата, която му се дължи като на всеки друг работник, но това не се случи. Футболистът и ние избрахме да останем много дискретни по върпоса досега, но трябва да се признае, че Килиан все още не е получил дължимите му 55 млн. евро. Взехме решение да преминем в офанзива", заяви адвокатът на Мбапе - Делфин Верхейден.

"ПСЖ има свои собствени права и не уважи закона и спортната справедливост в два случая", добави Верхейден, обяснявайки четирите съдебни дела, които е завел срещу френския шампион. На 8 април екипът се обърна към министъра на спорта да поиска действия срещу Висшата комисия на федерацията от 30 януари... Мбапе обича ПСЖ, но нямахме друг избор, освен да стигнем дотук. Всеки знае, че е трудно да загубиш страхотен играч, но работодателят трябва да спазва договорите му."

"Мбапе се присъедини към ПСЖ през лятото на 2017 г. Той подписа договор, който бе удължен през пролетта на 2022 г. за два сезона с опция за закупуване. По пътя имаше размени, дискусии, натиск... ще се върнем към всичко това. Договорите бяха подписани. Изпълнени ли са? Да. До края ли? Да. Какво липсва?"

"Във въпросните 55 млн. евро (бруто) е включена последната 1/3 от бонуса на Мбапе (36 млн.) при преподписване на последния му договор с парижани, която е трябвало да му бъде изплатена още през февруари, заплатите за последните 3 месеца по договор (април, май, юни), както и "етичен бонус" за периода.", уточни юристът.

