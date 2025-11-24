bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
9 години след самолетната катастрофа: Шапекоензе отново се усмихва!

Бразилският клуб се завръща в елита

9 години след самолетната катастрофа: Шапекоензе отново се усмихва!

Краят на месец ноември отново развълнува бразилските фенове. И ако преди 9 години южноамериканската страна потъна в скръб след самолетната катастрофа с отбора на Шапекоензе, погубила 77 живота, то сега симпатичният тим отново може да се усмихне...

Защото се завърна в бразилския елит.

Отново сред най-добрите

Клубът от щата Санта Катарина си гарантира промоция в елита след победа с 1:0 над Ботафого-СП на своя стадион "Арена Конда".

В неделния следобед "Арена Конда" беше изпълнена до краен предел, поставяйки рекорд по посещаемост. Напрежението беше огромно, но отборът на Шапекоензе успя да стигне до безценен гол от дузпа на Валтер Клар.

Съперниците на

Веднага след последния съдийски сигнал празненствата завладяха терена, като хиляди фенове нахлуха, за да отпразнуват заедно със своите герои триумфалното завръщане сред най-добрите.

Самолетната катастрофа

На 29 ноември 2016 г. самолетът, превозващ делегацията на Шапекоензе за първия мач от финала на Копа Судамерикана - турнир, еквивалент на Лига Европа в Южна Америка, се разби близо до колумбийския град Меделин. На борда бяха играчи, треньорски щаб, ръководители и журналисти. Загинаха 77 души.

