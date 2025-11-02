bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Аарън Рамзи напусна мексикански гранд заради... куче

Тежък период за бившата звезда на Арсенал

Аарън Рамзи напусна мексикански гранд заради... куче

Бившата звезда на Арсенал Аарън Рамзи разтрогна договора си с мексиканския гранд УНАМ Пумас заради... куче.

34-годишният уелсец преживява тежък период след изчезването на своя любимец - бийгъл на име Хало.

Кошмарът

Драмата започва в началото на октомври, когато Хало изчезва в Сан Мигел де Аленде, след като е оставен в хотел за кучета. Оттогава няма и следа от бийгъла, въпреки че носи GPS проследяващ нашийник.

Рамзи първоначално обявява награда от 10 хил. долара. Впоследствие увеличава сумата двойно в отчаяна надежда да върне у дома най-добрия си приятел. За съжаление, седмици на търсене не дават резултат.

"Няма тяло, няма записи от камери, а само куп лъжи. Семейството ни е опустошено, а липсата на отговори задълбочава болката.", споделя в социалните мрежи съпругата на Рамзи - Колийн.

От УНАМ Пумас показаха пълна подкрепа към Рамзи, позволявайки му да пропусне последните 4 мача от сезона, за да се фокусира върху издирването на кучето си. В крайна сметка обаче огорченият футболист избра да напусне и да се прибере във Великобритания, за да се възстанови от трагедията.

Кариерата

Футболният път на Рамзи започна в родния му Кардиф и премина през отбори като Арсенал и Ювентус. Феновете го свързват най-вече с лондонските "артилеристи", за които вкара 40 гола в 262 мача между 2008 и 2019 г.

С Арсенал Рамзи има 3 ФА Къп (2014, 2015 и 2017 г.) и два Къмюнити Шийлд (2014 и 2015). Той е шампион на Италия с Ювентус през 2020 г. и носител на Купата на Италия за 2021-ва. Има и Купа на Шотландия с Рейнджърс през 2022 г.

Любопитното е, че в края на миналия сезон уелският национал бе временен мениджър на Кардиф в 3 мача (2 равенства и загуба), а "сините птици" изпаднаха в трета дивизия на Англия.

Рамзи се разделя с УНАМ Пумас след 6 мача, в които реализира един гол - победния за 1:0 срещу Атлас у дома на 1 септември.

Тагове:

трагедия ювентус арсенал договор аарън рамзи куче мексико Великобритания изчезнал безследно хало бийгъл унам пумас колийн рамзи

