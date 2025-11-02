Аарън Рамзи напусна мексикански гранд заради... куче

Бившата звезда на Арсенал Аарън Рамзи разтрогна договора си с мексиканския гранд УНАМ Пумас заради... куче.

34-годишният уелсец преживява тежък период след изчезването на своя любимец - бийгъл на име Хало.

Кошмарът

Драмата започва в началото на октомври, когато Хало изчезва в Сан Мигел де Аленде, след като е оставен в хотел за кучета. Оттогава няма и следа от бийгъла, въпреки че носи GPS проследяващ нашийник.

Рамзи първоначално обявява награда от 10 хил. долара. Впоследствие увеличава сумата двойно в отчаяна надежда да върне у дома най-добрия си приятел. За съжаление, седмици на търсене не дават резултат.

"Няма тяло, няма записи от камери, а само куп лъжи. Семейството ни е опустошено, а липсата на отговори задълбочава болката.", споделя в социалните мрежи съпругата на Рамзи - Колийн.

От УНАМ Пумас показаха пълна подкрепа към Рамзи, позволявайки му да пропусне последните 4 мача от сезона, за да се фокусира върху издирването на кучето си. В крайна сметка обаче огорченият футболист избра да напусне и да се прибере във Великобритания, за да се възстанови от трагедията.

Кариерата

Футболният път на Рамзи започна в родния му Кардиф и премина през отбори като Арсенал и Ювентус. Феновете го свързват най-вече с лондонските "артилеристи", за които вкара 40 гола в 262 мача между 2008 и 2019 г.

С Арсенал Рамзи има 3 ФА Къп (2014, 2015 и 2017 г.) и два Къмюнити Шийлд (2014 и 2015). Той е шампион на Италия с Ювентус през 2020 г. и носител на Купата на Италия за 2021-ва. Има и Купа на Шотландия с Рейнджърс през 2022 г.

Любопитното е, че в края на миналия сезон уелският национал бе временен мениджър на Кардиф в 3 мача (2 равенства и загуба), а "сините птици" изпаднаха в трета дивизия на Англия.

Рамзи се разделя с УНАМ Пумас след 6 мача, в които реализира един гол - победния за 1:0 срещу Атлас у дома на 1 септември.

