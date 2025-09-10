bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ако някой ще счупи рекорда на Роналдо, това ще бъде Холанд!

5 гола в един мач, Норвегия разпиля Молдова и гледа към световното

Reuters

Кристиано Роналдо е абсолютният рекордьор по брой отбелязани голове за националния отбор (141), но ако някой някога успее да настигне португалеца, това вероятно ще бъде нападателят на Манчестър Сити Арлинг Хааланд.

11:1!

Норвегия попиля Молдова у дома в квалификационен мач за Мондиал 2026 с 11:1, като Холанд отбеляза пет гола! С тях той вече е отбелязал 48 гола за националния отбор в 45 мача, а е само на 25 години.

Снимка: Reuters

До края на тази година Норвегия има още четири мача срещу Израел, Нова Зеландия, Естония и Италия и викингът със сигурност да премине границата от 50 гола за националния отбор.

Последният път, когато Холанд успя да отбележи пет гола в мач, беше през февруари 2024 г., когато игра при разгрома с 6:2 над Лутън за ФА Къп.

Инцидент

Само преди дни звездата на Сити претърпя странен инцидент по време на подготовката с националния отбор, в резултат на който получи 3 шева около устата. 

Таранът се е ударил в... автобуса на тима, което довело до силно кървене. Трите шева не само не му попречиха да играе срещу Молдова, а го амбицираха още повече...

