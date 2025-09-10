Ако някой ще счупи рекорда на Роналдо, това ще бъде Холанд!

Кристиано Роналдо е абсолютният рекордьор по брой отбелязани голове за националния отбор (141), но ако някой някога успее да настигне португалеца, това вероятно ще бъде нападателят на Манчестър Сити Арлинг Хааланд.

Норвегия попиля Молдова у дома в квалификационен мач за Мондиал 2026 с 11:1, като Холанд отбеляза пет гола! С тях той вече е отбелязал 48 гола за националния отбор в 45 мача, а е само на 25 години.

До края на тази година Норвегия има още четири мача срещу Израел, Нова Зеландия, Естония и Италия и викингът със сигурност да премине границата от 50 гола за националния отбор.

Последният път, когато Холанд успя да отбележи пет гола в мач, беше през февруари 2024 г., когато игра при разгрома с 6:2 над Лутън за ФА Къп.

Само преди дни звездата на Сити претърпя странен инцидент по време на подготовката с националния отбор, в резултат на който получи 3 шева около устата.

Таранът се е ударил в... автобуса на тима, което довело до силно кървене. Трите шева не само не му попречиха да играе срещу Молдова, а го амбицираха още повече...

