Звезда на Англия на съд заради куче-убиец

Определено животът на Морган Гибс-Уайт в Англия на върви според очакванията на футболиста. След като претърпя трансферна драма през лятото, сега националът на "трите лъва" ще бъде съден заради кучето си Харло.

Защо?

Причината е в породата. Домашният любимец на Гибс-Уайт е американски питбул териер, който обаче е забранен във Великобритания. Само хора със специално издаден сертификат могат да притежават подобна порода. Този вид животни са наричани "куче-убиец" на Острова, защото пред последните години са убили 10 човека. При инциденти с американски питбул териери властите във Великобритания умъртвяват кучетата.

Срещу футболиста на Нотингам Форест е заведено гражданско дело, което обаче е отложено за следващия месец заради ангажиментите на Гибс-Уайт с националния отбор. Интересното е, че все повече футболисти си взимат подобна порода кучета заради честите нападения на домовете им.

Системен джигит на пътя

Това не е и първият път, в който Гибс-Уайт е нарушавал закона на Острова. Преди няколко месеца шофьорската книжка му бе отнета заради системно неспазване на законите по пътя.

Гибс-Уайт се призна за виновен по пет обвинения, като най-високата му скорост е била 150 км/ч по двупосочен път. Първоначално той бе глобен с 6000 паунда, но сумата бе намалена на 666 след признанието му. Освен това, на футболиста са наложени 19 наказателни точки и ще трябва да плати допълнителна такса от 1598 паунда за обезщетение и 110 паунда съдебни разноски.

Трансфер? Да, ама не!

Гибс-Уайт претърпя и бурно трансферно лято. След като направи добър сезон във Висшата лига с Нотингам Форест, в който вкара 7 гола и направи 10 асистенции, помагайки на отбора си да завърши на седмата позиция, той бе свързван с трансфер в Манчестър Сити. Появиха се слухове, че той дори е договорил личните си условия с "гражданите".

След това той бе на крачка от трансфер в Тотнъм, който спечели Лига Европа. Всичко по трансфера беше уредено, като дори "шпорите" платиха откупната клауза. Последната дума обаче бе на Евангелос Маринакис - собственика на Форест, който не позволи на играча да си тръгне от "Сити Грауд".

