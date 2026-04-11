Арсенал претърпя великденски шок насред Лондон

Великденски шок за Арсенал насред Лондон! "Артилеристите" загубиха с 1:2 от Борнемут в среща от 32-ия кръг на Висшата лига.

С поражението - първо в последните 9 кръга, тимът на Микел Артета подхрани шампионските амбиции на Манчестър Сити. Предишната загуба на Арсенал бе тази с 2:3 от Манчестър Юнайтед на 25 януари.

Арсенал оглавява класирането с актив от 70 точки - 9 пред Манчестър Сити, който обаче има два мача в аванс. В своя двубой от кръга "гражданите" приемат Челси.

В 33-ия Арсенал е домакин на Нюкасъл, докато Сити гостува на предпоследния Бърнли.

Сензация на Емиратс Стейдиъм

Борнемут навлезе в днешния двубой в серия от 11 без поражение и откри резултата след четвърт час. Ели Крупи прати топката в мрежата на далечната греда след центриране на Адриен Трюфер. Голът е под №10 за французина от началото на кампанията.

След половин час игра "артилеристите" спечелиха дузпа за игра с ръка на Райън Кристи. Виктор Гьокереш изпълни хладнокръвно - 1:1.

Домакините се поддадоха на напрежението в 74', когато Еванилсон пусна към Алекс Скот и полузащитникът преодоля с лекота Давид Рая.

С успеха Борнемут се изкачи в Топ 10, като заема временната девета позиция с актив от 45 точки - само на 4 от зона Шампионска лига. В следващия кръг хората на Андони Ираола гостуват на Нюкасъл.