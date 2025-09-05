Аржентина се сбогува със своя любим Лионел Меси (СНИМКИ)

Лионел Меси се сбогува с аржентинските фенове през сълзи!

Носителят на 8 награди "Златна топка" изигра последния си мач за националния тим пред родна публика. Капитанът на актуалните световни шампиони игра в срещата с Венецуела на стадион "Монументал" и имаше основна заслуга за победата с 3:0 в квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г.

Меси вкара два гола, а Лаутаро Мартинес добави още един за класическия успех.

Сбогуването

Меси излезе на терена за последния си домакински мач с националния тим, придружен от тримата си синове - Тиаго, Матео и Чиро. На трибуните пък бе съпругата му Антонела, а и майка му Селия и баща му Хорхе.

Снимка: Reuters

Очаквано именно той бе бурно аплодиран от публиката. Реакцията ѝ пък разплака Меси няколко пъти.

В крайна сметка победата бе задължителна за Аржентина и трите точки всъщност класираха "гаучосите" за предстоящия Мондиал. Последните два мача на тима от квалификациите през 2026 г. всъщност са без значение и Меси едва ли ще играе в тях.

Снимка: Reuters

Остава обаче друг голям въпрос - ще видим ли Меси на пореден Мондиал?

Отговорът

"Ще видим, гледам просто да се готвя за следващия ден и мач. Ще има доста време след края на сезона в Мейджър лигата до световното, а аз не съм на 20 години. Нищо не мога да кажа отсега, но имам желание да играя на шести Мондиал.", каза той след мача.

Меси сбъдна мечтата си да стане световен шампион на първенството през 2022 г. в Катар.

Снимка: Reuters

С Аржентина той е победител в Копа Америка през 2021 и 2024 г.

За "гаучосите" Меси има 114 гола в 194 мача в периода 2005-2025 г.

Снимка: Reuters

