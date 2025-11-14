bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Българин с цял мач за Милан, след като в националния го обявиха за контузен

Валери Владимиров е първият българин, носил фланелката на &quot;росонерите&quot;

Българин с цял мач за Милан, след като в националния го обявиха за контузен

Българинът Валери Владимиров изигра цял мач за италианския гранд Милан! 

Той бе сред избраниците на Масимилиано Алегри за контролата на 19-кратните шампиони на Италия срещу втородивизионния Виртус Ентела. "Росонерите" в крайна сметка загубиха с 2:3, но 17-годишния Владимиров преседя 90 минути на терена до футболисти като Кристиан Пулишич, Юсуф Фофана, Рубен Лофтъс-Чийк.

Интересна подробност е, че само дни преди мача, българинът бе обявен за контузен и отпадна от състава на селекционера Атанас Рибарски за европейските квалификации срещу Унгария, Франция и Фарьорските острови при националите до 19 години. 

Мачът на Владимиров

Юношата на Ботев Пловдив е част от академията на Милан от лятото на 2024 г. 

През август Алегри го включи в групата за мача от Купата на Италия срещу Бари (2:0). Тогава той не се появи в игра.

Владимиров е първият българин, който облича фланелката на Милан за мач. 

До момента в Серия "А" са се изявявали Николай Илиев, Христо Стоичков, Валери Божинов, Ивайло Чочев, Александър Тонев, Андрей Гълъбинов, Кирил Десподов, Валентин Антов, Петко Христов. 

Българите в Серия

Иначе Пулишич изведе Милан в резултата, но след груба грешка в защита на Фофана и закъсняла реакция на Владимиров отборът на Виртус изравни до почивката.

През втората част Виртус вкара още два гола срещу един за Милан на Емануеле Борсани за крайното 3:2.

Националите

Владимиров бе сред избраниците на селекционера на българския тим до 19 години, който се бори за място на европейското първенство. 

В сряда, 12 ноември, "лъвовете" завършиха 1:1 с Унгария. Преди мача Владимиров бе освободен от лагера заради контузия. 

За националите предстоят още два мача - срещу Франция (15 ноември) и Фарьорските острови (18 ноември). Първите два тима в групата се класират за европейското. 

Тагове:

серия а милан национален отбор юноша Росонери валери владимиров

Приятелката на Алекс Николов говори открито за диабета

Първата професионална галавечер по SANDA у нас - пряко на VOYO.BG

Човекът, който спеше в залата, за да се събуди шампион (ВИДЕО)

Роналдо ще пропусне старта на Мондиала заради първия си червен картон

Първата професионална галавечер по SANDA у нас - пряко на VOYO.BG

Приятелката на Алекс Николов говори открито за диабета

Роналдо ще пропусне старта на Мондиала заради първия си червен картон

Ден 2: Петима българи на старт на Мондиала по батут

