Българин с цял мач за Милан, след като в националния го обявиха за контузен

Българинът Валери Владимиров изигра цял мач за италианския гранд Милан!

Той бе сред избраниците на Масимилиано Алегри за контролата на 19-кратните шампиони на Италия срещу втородивизионния Виртус Ентела. "Росонерите" в крайна сметка загубиха с 2:3, но 17-годишния Владимиров преседя 90 минути на терена до футболисти като Кристиан Пулишич, Юсуф Фофана, Рубен Лофтъс-Чийк.

Интересна подробност е, че само дни преди мача, българинът бе обявен за контузен и отпадна от състава на селекционера Атанас Рибарски за европейските квалификации срещу Унгария, Франция и Фарьорските острови при националите до 19 години.

Мачът на Владимиров

Юношата на Ботев Пловдив е част от академията на Милан от лятото на 2024 г.

През август Алегри го включи в групата за мача от Купата на Италия срещу Бари (2:0). Тогава той не се появи в игра.

Владимиров е първият българин, който облича фланелката на Милан за мач.

До момента в Серия "А" са се изявявали Николай Илиев, Христо Стоичков, Валери Божинов, Ивайло Чочев, Александър Тонев, Андрей Гълъбинов, Кирил Десподов, Валентин Антов, Петко Христов.

Иначе Пулишич изведе Милан в резултата, но след груба грешка в защита на Фофана и закъсняла реакция на Владимиров отборът на Виртус изравни до почивката.

През втората част Виртус вкара още два гола срещу един за Милан на Емануеле Борсани за крайното 3:2.

Националите

Владимиров бе сред избраниците на селекционера на българския тим до 19 години, който се бори за място на европейското първенство.

В сряда, 12 ноември, "лъвовете" завършиха 1:1 с Унгария. Преди мача Владимиров бе освободен от лагера заради контузия.

За националите предстоят още два мача - срещу Франция (15 ноември) и Фарьорските острови (18 ноември). Първите два тима в групата се класират за европейското.

