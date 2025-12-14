bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

След операцията никой не знаеше дали ще го види отново там...

Барези отново на „Сан Сиро“

След операцията никой не знаеше дали ще го види отново там...
Lap.bg

Четири месеца. Толкова бяха нужни, за да може Франко Барези отново да прекрачи прага на „Сан Сиро“ (бел. ред. - на мача Милан - Сасуоло 2:2). Не като капитан с лентата на ръката, не като последния стълб в защитата, а като символ на една цяла епоха. Легендата се завърна.

65-годишният почетен вицепрезидент на Милан и най-великият капитан в историята на клуба се появи днес на стадиона, където изгради безсмъртието си – само четири месеца след операция за отстраняване на белодробен възел.

Трикратен европейски шампион, шесткратен носител на Скудетото...

Франко Барези. Името, което означава вярност. Човекът, който прекара цялата си кариера в червено и черно. Капитанът на легендарния Милан на Саки и Капело. Трикратен европейски шампион, шесткратен носител на Скудетото, защитникът, който превърна изкуството да браниш вратата - в симфония.

Първата титла – през 1979 г. Последната – през 1996 г. Барези не просто игра за Милан. Той беше Милан, признателни са медиите на Апенините.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

На 3 август легендата премина през тежко изпитание – операция на белия дроб. Оттогава той отсъстваше от мястото, което наричаше свой дом. До днес!

„Скъпи фенове, ще ми трябва време, за да се върна във форма. Благодаря за подкрепата и насърчението“, написа той след операцията.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Слънчогледите и смъртта на баскетболното игрище, които обединиха цялата нация
Тагове:

серия а милан операция Италия фенове болест скудето кеш бял дроб Франок Барези белодробен възел

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Българинът, който разруши Перистери: 23 точки и 11 борби!

Българинът, който разруши Перистери: 23 точки и 11 борби!
Почина човекът, който доведе Меси на

Почина човекът, който доведе Меси на "Камп Ноу" (ВИДЕО)
Тервел Пулев очи в очи с бивш съперник. Думите му изненадаха!

Тервел Пулев очи в очи с бивш съперник. Думите му изненадаха!

Феновете онемяха: кметът на Враца нарече победата „унизителна“!

Феновете онемяха: кметът на Враца нарече победата „унизителна“!

Последни новини

Григор Димитров с нов треньор!

Григор Димитров с нов треньор!
Българинът, който разруши Перистери: 23 точки и 11 борби!

Българинът, който разруши Перистери: 23 точки и 11 борби!
Рекорд на 71 години в световния дартс (ВИДЕО)

Рекорд на 71 години в световния дартс (ВИДЕО)
Феновете онемяха: кметът на Враца нарече победата „унизителна“!

Феновете онемяха: кметът на Враца нарече победата „унизителна“!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV