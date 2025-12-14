След операцията никой не знаеше дали ще го види отново там...

Четири месеца. Толкова бяха нужни, за да може Франко Барези отново да прекрачи прага на „Сан Сиро“ (бел. ред. - на мача Милан - Сасуоло 2:2). Не като капитан с лентата на ръката, не като последния стълб в защитата, а като символ на една цяла епоха. Легендата се завърна.

65-годишният почетен вицепрезидент на Милан и най-великият капитан в историята на клуба се появи днес на стадиона, където изгради безсмъртието си – само четири месеца след операция за отстраняване на белодробен възел.

Трикратен европейски шампион, шесткратен носител на Скудетото...

Франко Барези. Името, което означава вярност. Човекът, който прекара цялата си кариера в червено и черно. Капитанът на легендарния Милан на Саки и Капело. Трикратен европейски шампион, шесткратен носител на Скудетото, защитникът, който превърна изкуството да браниш вратата - в симфония.

Първата титла – през 1979 г. Последната – през 1996 г. Барези не просто игра за Милан. Той беше Милан, признателни са медиите на Апенините.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

На 3 август легендата премина през тежко изпитание – операция на белия дроб. Оттогава той отсъстваше от мястото, което наричаше свой дом. До днес!

„Скъпи фенове, ще ми трябва време, за да се върна във форма. Благодаря за подкрепата и насърчението“, написа той след операцията.

