Червен картон спря Гьозтепе на Мъри срещу Галатасарай

Изключително тежък мач изигра Гьозтепе - отборът, воден от Станимир Стоилов. В десетия кръг на турското първенство той загуби от хегемона Галатасарай с 1:3 като гост.
Цяло полувреме тимът на българския треньор игра с човек по-малко след червен картон на Малком Мпуту.
Гьозтепе откри резултата в мача още в шестата минута. Ефкан Бекироглу влезе в наказателното поле от дясно и по диагонала прати топката в мрежата.
В 19-ата минута домакините възвърнаха равенството след гол на Виктор Осимен. Попадението първоначално бе отменено заради засада, но след намесата на системата VAR, то бе признато.
В 42-ата минута Гьозтепе остана с човек по-малко след като Мпуту бе изгонен заради удар в лицето на Осимен.
Вижте тази публикация в Instagram.
През второто полувреме Галатасарай направи 3:1 чрез Габриел Сара и Мауро Икарди.
Галатасарай продължава да бъде категоричен лидер с 28 точки, седван от Трабзонспор с 23.
Гьозтепе е на шесто място с 16 пункта.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK