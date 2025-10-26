bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Червен картон спря Гьозтепе на Мъри срещу Галатасарай

Тимът на българския специалист е шести в Турция

Изключително тежък мач изигра Гьозтепе - отборът, воден от Станимир Стоилов. В десетия кръг на турското първенство той загуби от хегемона Галатасарай с 1:3 като гост. 

Цяло полувреме тимът на българския треньор игра с човек по-малко след червен картон на Малком Мпуту.

Головете

Гьозтепе откри резултата в мача още в шестата минута. Ефкан Бекироглу влезе в наказателното поле от дясно и по диагонала прати топката в мрежата.

В 19-ата минута домакините възвърнаха равенството след гол на Виктор Осимен. Попадението първоначално бе отменено заради засада, но след намесата на системата VAR, то бе признато. 

В 42-ата минута Гьозтепе остана с човек по-малко след като Мпуту бе изгонен заради удар в лицето на Осимен. 

 
 
 
Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Zeynep Kıran (@2yaka1fikir)

През второто полувреме Галатасарай направи 3:1 чрез Габриел Сара и Мауро Икарди. 

Класирането

Галатасарай продължава да бъде категоричен лидер с 28 точки, седван от Трабзонспор с 23.

Гьозтепе е на шесто място с 16 пункта.

Тагове:

турция станимир стоилов галатасарай червен картон Гьозтепе

