bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Човекът с най-добрата работа се пенсионира: 4 години му плащаха да не прави нищо

Винаги на разположение, но никога - необходим

Човекът с най-добрата работа се пенсионира: 4 години му плащаха да не прави нищо

Във футбола обикновено празнуваме шампионите – онези, които бележат, спасяват, борят се до последната секунда. Но от време на време се появява някой, който напомня, че има и друг вид успех. Тих и с доста удобно място на резервната скамейка.

Такъв човек е Александър Летелие – вратар, който вероятно никога няма да бъде легенда на ПСЖ, но със сигурност може да кандидатства за титлата „човекът с най-добрата работа на света“.

Спокойствие и стабилна заплата

Докато Донарума и Навас се редуваха да пазят мрежата на ПСЖ, Летелие се грижеше за нещо далеч по-важно – спокойствието. Четири сезона той беше третият вратар на клуба, човекът, който винаги е на разположение, но никога не е необходим.

Равносметката? Два мача, 17 минути и куп медали

А междувременно – сигурна заплата, тренировки с най-добрите и свободата да гледа как Мбапе, Меси и Неймар правят това, което умеят.

Ако това не е успех, трудно е да си представим какво е.

Футболист по професия, наблюдател по призвание

Кариерата на Летелие започва като на хиляди други момчета – в школата на ПСЖ, с мечти за големи мачове и аплодисменти. Но съдбата решава друго. След години в Анже, Йънг Бойс, Троа и Сарпсборг, френският страж така и не намира своето място под прожекторите.

Футболът никога повече няма да е същият!

И все пак – ПСЖ го връща. Само че този път не за да спасява мачове, а да бъде тихата застраховка, човекът, който седи готов, но невидим. Някой би нарекъл това разочарование. Друг – чист късмет. Истината вероятно е някъде по средата, между резервната скамейка и месечната ведомост...

Минути на безсмъртие

Когато все пак се появи на терена, това се случи почти символично – веднъж за седем минути, втори път за десет. И в двата случая резултатът беше без значение. Но пък тези кратки мигове вратарят сигурно помни повече от всичките тренировки. Летелие е живо доказателство, че дори „нищото“ може да се върши с достойнство.

Краят на една необикновена кариера

След като договорът му изтече и нови предложения не се появиха, Летелие тихо обяви края. Без пресконференции, без сълзи. Просто затвори страницата.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

меси псж отказване пенсия вратар кариера неймар Мбапе край на договора месечната ведомост

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Световен рекорд, световен чек! (ВИДЕО)

Световен рекорд, световен чек! (ВИДЕО)
Истината от първо лице: Ако федерацията не помага, поне да не пречи! (ВИДЕО)

Истината от първо лице: Ако федерацията не помага, поне да не пречи! (ВИДЕО)
Решено: Волейболистите ще играят в София, а не във Варна

Решено: Волейболистите ще играят в София, а не във Варна
Лъч надежда за Михаел Шумахер

Лъч надежда за Михаел Шумахер
По информация на bTV: Двама български тенисисти в ареста за черно тото

По информация на bTV: Двама български тенисисти в ареста за черно тото

Последни новини

Сърца от стомана! Младежите ни повалиха Чехия

Сърца от стомана! Младежите ни повалиха Чехия
Лука Модрич публично се подигра с голяма звезда

Лука Модрич публично се подигра с голяма звезда
Световен рекорд, световен чек! (ВИДЕО)

Световен рекорд, световен чек! (ВИДЕО)
По информация на bTV: Двама български тенисисти в ареста за черно тото

По информация на bTV: Двама български тенисисти в ареста за черно тото
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV