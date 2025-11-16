bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Да си сред най-слабите, но билетите за Мондиала да не изглеждат илюзия

Пътят към Мондиала минава през задния вход

Да си сред най-слабите, но билетите за Мондиала да не изглеждат илюзия

Промяната във формата на квалификациите след въвеждането на Лига на нациите създаде любопитни прецеденти и даде възможност на по-слабите отбори да стигнат до голям форум.

Не, не става дума за България този път. Тежка криза обаче разтърсва и друга от звездните нации от Мондиал 1994 бронзовите медалисти от Швеция. Тре Кронур“ разполагат с двама от най-скъпите нападатели в света Александър Исак от Ливърпул и Виктор Гьокереш от Арсенал. Въпреки това тимът е на път да запише най-слабата си квалификационна кампания в историята.

Феновете: Докарахме я да се радваме на 0:2, но беше най-добрият ни мач

Само една спечелена точка в пет мача и едва три вкарани гола... А имаш нападателно дуо за над 200 млн. евро! Истински спад, немислим в ерата на Златан. Днес Швеция е на дъното. И въпреки това шанс за Мондиала в САЩ, Канада и Мексико все още има благодарение на Лига на нациите.

Нападателно дуо за над 200 млн. евро! 

Шведите, макар и забравили как се печели, завършиха първи в групата си в Лига C, което им донесе промоция и постави отбора в добра позиция за място на плейофите. Към момента участие в бараж чрез Лига на нациите изглежда почти сигурно. Потенциални съперници биха били Уелс, Румъния и Северна Ирландия тимове, които не са сред директните претенденти за квота. Да, същата Северна Ирландия, която само преди година победихме в Пловдив с 1:0.

Остава да разберем дали Швеция ще успее да обърне историята в своя полза или ще прави компания на България и този път няма да стигне до Америка.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Феновете: Докарахме я да се радваме на 0:2, но беше най-добрият ни мач

Тагове:

румъния сащ Стокхолм канада мексико уелс квалификация исак северна ирландия мондиал 2026 лига на нациите

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Второ сребро за България от Мондиала по скокове на батут

Второ сребро за България от Мондиала по скокове на батут
Епизод 6: Шампионът падна, за да се завърне по-силен (ВИДЕО)

Епизод 6: Шампионът падна, за да се завърне по-силен (ВИДЕО)
Двама атлети намерени мъртви при идентични обстоятелства!

Двама атлети намерени мъртви при идентични обстоятелства!
Таня Гатева: Лидерската позиция ни вдъхновява, но ни задължава

Таня Гатева: Лидерската позиция ни вдъхновява, но ни задължава

Последни новини

Епизод 7: Токио – обединени в емоциите (ВИДЕО)

Епизод 7: Токио – обединени в емоциите (ВИДЕО)
Второ сребро за България от Мондиала по скокове на батут

Второ сребро за България от Мондиала по скокове на батут

"Живей като шампион": Тайният еликсир на семейство Бекъм (ВИДЕО)
Арсенал с 90 точки и титла – факт или фантазия?

Арсенал с 90 точки и титла – факт или фантазия?
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV