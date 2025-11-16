Да си сред най-слабите, но билетите за Мондиала да не изглеждат илюзия

Промяната във формата на квалификациите след въвеждането на Лига на нациите създаде любопитни прецеденти и даде възможност на по-слабите отбори да стигнат до голям форум.

Не, не става дума за България този път. Тежка криза обаче разтърсва и друга от звездните нации от Мондиал 1994 – бронзовите медалисти от Швеция. „Тре Кронур“ разполагат с двама от най-скъпите нападатели в света – Александър Исак от Ливърпул и Виктор Гьокереш от Арсенал. Въпреки това тимът е на път да запише най-слабата си квалификационна кампания в историята.

Само една спечелена точка в пет мача и едва три вкарани гола... А имаш нападателно дуо за над 200 млн. евро! Истински спад, немислим в ерата на Златан. Днес Швеция е на дъното. И въпреки това шанс за Мондиала в САЩ, Канада и Мексико все още има – благодарение на Лига на нациите.

Нападателно дуо за над 200 млн. евро!

Шведите, макар и забравили как се печели, завършиха първи в групата си в Лига C, което им донесе промоция и постави отбора в добра позиция за място на плейофите. Към момента участие в бараж чрез Лига на нациите изглежда почти сигурно. Потенциални съперници биха били Уелс, Румъния и Северна Ирландия – тимове, които не са сред директните претенденти за квота. Да, същата Северна Ирландия, която само преди година победихме в Пловдив с 1:0.

Остава да разберем дали Швеция ще успее да обърне историята в своя полза или ще прави компания на България – и този път няма да стигне до Америка.

