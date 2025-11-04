Дейвид Бекъм получи рицарско звание (ВИДЕО)

Дейвид Бекъм бе официално посветен в рицарско звание от крал Чарлз III. 50-годишният бивш футболист бе удостоен с отличието за заслуги към спорта и благотворителността. Церемонията се състоя в Беркшир, Великобритания.

"Не мога да съм по-горд. Хората знаят, че съм патриот - обичам родината си. Винаги съм казвал колко важна е монархията за моето семейство.

Имам късмета да пътувам около света и хората да ме разпитват за нашата монархия. Това ме кара да се гордея", коментира щастливият Бекъм.

Кариерата на Дейвид Бекъм

Като футболист Бекъм стана шампион на четири държави и изигра 115 мача в националния отбор на Англия. Сър Дейвид също така спечели Шампионската лига като част от отбора на Манчестър Юнайтед, спечелил требъл през 1999 г., а откакто прекрати кариерата си като играч, стана основател и съсобственик на американския Интер Маями.

Той работи като посланик на световната благотворителна организация УНИЦЕФ от 2005 г., а от миналата година е посланик на фондация „Кралят“.

