bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Дейвид Бекъм получи рицарско звание (ВИДЕО)

За заслуги към спорта и благотворителността

Дейвид Бекъм получи рицарско звание (ВИДЕО)

Дейвид Бекъм бе официално посветен в рицарско звание от крал Чарлз III. 50-годишният бивш футболист бе удостоен с отличието за заслуги към спорта и благотворителността. Церемонията се състоя в Беркшир, Великобритания.

"Не мога да съм по-горд. Хората знаят, че съм патриот - обичам родината си. Винаги съм казвал колко важна е монархията за моето семейство.

Имам късмета да пътувам около света и хората да ме разпитват за нашата монархия. Това ме кара да се гордея", коментира щастливият Бекъм.

Кариерата на Дейвид Бекъм

Като футболист Бекъм стана шампион на четири държави и изигра 115 мача в националния отбор на Англия. Сър Дейвид също така спечели Шампионската лига като част от отбора на Манчестър Юнайтед, спечелил требъл през 1999 г., а откакто прекрати кариерата си като играч, стана основател и съсобственик на американския Интер Маями.

Той работи като посланик на световната благотворителна организация УНИЦЕФ от 2005 г., а от миналата година е посланик на фондация „Кралят“.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

футбол англия манчестър юнайтед дейвид бекъм сър почести рицарско звание крал чарлз III

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Ужас и сълзи на стадиона: Кошмарът в Лучани (ВИДЕО и СНИМКИ)

Ужас и сълзи на стадиона: Кошмарът в Лучани (ВИДЕО и СНИМКИ)
Левски с нечувана преднина пред ЦСКА

Левски с нечувана преднина пред ЦСКА

ПСЖ излиза срещу перфектния Байерн и историята

ПСЖ излиза срещу перфектния Байерн и историята
Гришо: С Ейса си прекарахме страхотно през лятото

Гришо: С Ейса си прекарахме страхотно през лятото

Последни новини

Ужас и сълзи на стадиона: Кошмарът в Лучани (ВИДЕО и СНИМКИ)

Ужас и сълзи на стадиона: Кошмарът в Лучани (ВИДЕО и СНИМКИ)
Дисциплинарната комисия наложи тежки наказания на Локо Пд (ВИДЕО)

Дисциплинарната комисия наложи тежки наказания на Локо Пд (ВИДЕО)
Избра футбола пред мотора и сгреши жестоко (ВИДЕО)

Избра футбола пред мотора и сгреши жестоко (ВИДЕО)
Пиян талисман открадна шоуто, но после го изгониха (ВИДЕО)

Пиян талисман открадна шоуто, но после го изгониха (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV