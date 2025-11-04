bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ето го новото "Златно момче" на футболна Европа

Съгласни ли сте с избора?

Ето го новото

Дезире Дуе е новото "Златно момче" на футболна Европа! Звездата на носителя на трофея в Шампионската лига Пари Сен Жермен спечели годишната награда, която се връчва от италианския в-к Tuttosport.

През миналия сезон Дуе триумфира във френската Лига 1, с Купата на страната и Шампионската лига, като беше избран за Най-добър млад играч в Турнира на богатите.

Дуе отбеляза 16 гола и асистира за още толкова в 61 мача във всички турнири. Крилото игра и на олимпийските игри, където стигна до финала. Има и бронз с "петлите" в Лигата на нациите.

Призът води началото си от 2003 г. и отива при най-добрия талант на Стария континент до 21 години. През 2024 г. "Златно момче" стана европейският шампион с Испания - суперталантът на Барселона Ламин Ямал.

Топ 10 за 2025 г.:

1. Дезире Дуе (ПСЖ)
2. Пау Кубарси (Барселона)
3. Уорън Заир-Емери (ПСЖ)
4. Дийн Хаусен (Реал Мадрид)
5. Майлс Люис-Скели (Арсенал)
6. Арда Гюлер (Реал Мадрид)
7. Кенан Йълдъз (Ювентус)
8. Франко Мастантуоно (Реал Мадрид)
9. Йорел Хато (Челси)
10. Естевао (Челси)

