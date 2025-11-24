Ето къде и кога ще е сватбата на Роналдо и Джорджина

Кристиано Роналдо погази традициите с решението си къде да се венчае за любимата си Джорджина Родригес. Португалската суперзвезда направи зашеметяващ старт на сезона с 11 гола в 12 мача за Ал-Насър. Особено ефектно бе попадението му със задна ножица последния кръг.

40-годишният Роналдо усилено се готви за участие на световното първенство догодина, въпреки че ще пропусне старта на турнира заради червения си картон при загубата с 0:2 от Ейре по-рано този месец. Паралелно с това Кристиано прави сериозни планове и извън терена.

Correio da Manha съобщи, че петкратният носител на Златната топка е избрал остров Мадейра – където е роден – за място, където ще бият сватбените камбани. Това означава, че Кристиано и Джорджина ще нарушат традицията да си разменят брачни клетви в родината на булката, която е от Аржентина.

След световното и преди сезона

Очаква се церемонията да бъде насрочена за догодина - някъде между края на световното първенство и началото на новия сезон на Саудитската професионална лига.

В предаването Piers Morgan Uncensored по-рано този месец Роналдо разкри, че е предложил брак на Джорджина по настояване на своите дъщерите им - седемгодишната Мартина и тригодишната Бела Есмералда. Футболистът е баща и на 15-годишния Кристиано Роналдо-младши и осемгодишните близнаци Матео и Ева.

Роналдо със сигурност не се тревожи как ще обезпечава семейството си. Наскоро той подписа най-доходоносния договор в историята на спорта, който ще му донесе минимум 500 милиона евро в рамките на 48 месеца. Той вече има 104 гола в 117 мача за Ал-Насър.