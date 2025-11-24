bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Ето къде и кога ще е сватбата на Роналдо и Джорджина

Двамата нарушават традициите с избора на локация за церемонията

Ето къде и кога ще е сватбата на Роналдо и Джорджина

Кристиано Роналдо погази традициите с решението си къде да се венчае за любимата си Джорджина Родригес. Португалската суперзвезда направи зашеметяващ старт на сезона с 11 гола в 12 мача за Ал-Насър. Особено ефектно бе попадението му със задна ножица последния кръг.

40-годишният Роналдо усилено се готви за участие на световното първенство догодина, въпреки че ще пропусне старта на турнира заради червения си картон при загубата с 0:2 от Ейре по-рано този месец. Паралелно с това Кристиано прави сериозни планове и извън терена.

Джорджина каза

Correio da Manha съобщи, че петкратният носител на Златната топка е избрал остров Мадейра където е роден за място, където ще бият сватбените камбани. Това означава, че Кристиано и Джорджина ще нарушат традицията да си разменят брачни клетви в родината на булката, която е от Аржентина.

 

След световното и преди сезона

Очаква се церемонията да бъде насрочена за догодина - някъде между края на световното първенство и началото на новия сезон на Саудитската професионална лига.

В предаването Piers Morgan Uncensored по-рано този месец Роналдо разкри, че е предложил брак на Джорджина по настояване на своите дъщерите им - седемгодишната Мартина и тригодишната Бела Есмералда. Футболистът е баща и на 15-годишния Кристиано Роналдо-младши и осемгодишните близнаци Матео и Ева.

Роналдо със сигурност не се тревожи как ще обезпечава семейството си. Наскоро той подписа най-доходоносния договор в историята на спорта, който ще му донесе минимум 500 милиона евро в рамките на 48 месеца. Той вече има 104 гола в 117 мача за Ал-Насър.

Тагове:

кристиано роналдо деца семейство сватба брак пръстен Джорджина Родригес

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Официално:

Официално: "Sport Republic" иска Левски
Голям талант удължи договора си с ЦСКА

Голям талант удължи договора си с ЦСКА

Легендата Пини Гершон събира най-талантливите ни баскетболисти

Легендата Пини Гершон събира най-талантливите ни баскетболисти

"Напиха ме и ме пратиха при Сталин": Почина най-възрастният олимпийски шампион

Последни новини

Голям талант удължи договора си с ЦСКА

Голям талант удължи договора си с ЦСКА

Лука Модрич изненадал всички - прибрал се само за 20 евро!

Лука Модрич изненадал всички - прибрал се само за 20 евро!

Приеха Борислав Михайлов в болница

Приеха Борислав Михайлов в болница

"Напиха ме и ме пратиха при Сталин": Почина най-възрастният олимпийски шампион
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV