Фенът, чиято глава зависи от Манчестър Юнайтед... буквално (ВИДЕО)

Лошата кондиция на Манчестър Юнайтед не е тайна за никой. През изминалия сезон „Червените дяволи“ останаха на 15 място във Висшата лига, а сега са 10-ти с 2 победи, равенство и 2 загуби.

Снощи, 20 септември, под проливния дъжд на Манчестър, домакините записаха втория си успех в кампанията - с 2:1 над Челси в едно от дербитата на кръга.

Тази победа дава оптимизъм на един от феновете на тима, който от година насам прави нещо немислимо.

Запознайте се с Франк!

В началото на предишната кампания Франк Илот отправя предизвикателство към себе си - няма да се подстригва докато любимият му отбор Манчестър Юнайтед не победи в 5 поредни мача.

Ситуацията е следната:

През сезон 2024/25 Манчестър побеждава в едва 11 мача, без да запише дори 2 поредни победи, а с липсата на успехи, косата на Илот започна да добива впечатляващи размери.

350 дни по-късно той е с една крачка по-близо до фризьора, благодарение на победата над Челси!

„1 победа, 4 остават“ написа Илот след вчерашния мач, който изгледа от трибуните.

Звезда

Прическата и предизвикателството направиха Франк истинска звезда в социалните мрежи.

Той се радва на над 230 000 последователи в TikTok и 360 000 в Instagram, където качва отчети за прическата си преди всеки мач на „Червените дяволи“.

Ще успеят ли момчетата на Рубен Аморим да задържат пътя и да му осигурят нов, по-спретнат външен вид?

Какво предстои?

Програмата е ясна! След победата над Челси, Юнайтед трябва да положат усилия, защото в предстоящите срещи има една доста ключова.

На 27 септември тимът гостува на Брентфорд, а на 4 октомври са домакини на Съндерланд.

Следва обаче дерби с Ливърпул - безгрешния водач в класирането. Датата е 19 октомври, след паузата за националните отбори.

И последно - Брайтън, на 25 октомври.

По прости сметки (и добро стечение на обстоятелствата), Франк ще може да се подстриже най-рано след повече от месец!

