Феноменален или луд? Историята за Роналдо, която никой не ви разказва

Феноменален или луд? Историята за Роналдо, която никой не ви разказва
Reuters

Бившият футболист на Ювентус Джанлука Фработа, който днес защитава цветовете на Чезена, се върна към незабравимите си спомени от престоя си в торинския гранд в интервю за Corriere dello Sport.

Фработа, някога считан за един от най-обещаващите леви бекове на Италия, дебютира за "Старата госпожа" именно под ръководството на Маурицио Сари, а по-късно игра и при Андреа Пирло.

"Следващият може да си ти!"

„Най-силно са се запечатали две неща от времето ми в Юве,“ спомня си той. „Първо — стената, където висят фланелките на всички, минали от академията до първия състав. В края има огледало с надпис: Следващият може да си ти!

Роналдо няма спирка, подобри още един феноменален рекорд

Второ — моментът, в който излизах за мача с Милан. Коридорът, адреналинът, шумът… Дибала ме потупа по рамото и ми каза: "Джан, спокойно. Ще направиш велик мач — ще ги унищожиш." Това ме зареди невероятно!“

А после разговорът стига до най-голямата звезда в съблекалнята — Кристиано Роналдо.

Снимка: Reuters

Роналдо беше феномен — дисциплина, отдаденост, перфекционизъм. Един ден по време на тренировка Сари се опитваше да му покаже как да изпълнява пряк свободен удар. Но Роналдо не е човек, който просто следва указания. Той чувства играта. И тогава, за да го докаже, взе парче трева от терена, започна да го подушва и дори да го дъвче. След това ми каза: "Искам да познавам тревата, да усещам къде ще падне топката.“

Манията по съвършенството, която движи португалеца напред

Бившият защитник добавя, че този момент никога няма да забрави — за него това било символ на манията по съвършенството, която движи португалеца напред.

През кариерата си Фработа минава и през други италиански клубове — Фрозиноне, Бари и Козенца, преди да намери ново начало в Чезена.

Тренираше с Кристиано Роналдо, днес бърка цимент
