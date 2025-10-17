Тренираше с Кристиано Роналдо, днес бърка цимент

Малцина днес могат да се сетят за Цендрим Камерай. Роден в Люцерн с корени от Косово, той някога стъпваше на терена редом с Кристиано Роналдо – мечта, която мнозина биха нарекли невъзможна. Днес обаче го виждаме с каска на главата, сред прах и бетон.

Мечтите го отвеждат в младежката академия на Ювентус. Там той изиграва 18 мача и отбелязва 2 гола, докато тренира редом с първия отбор в златната ера на клуба. Но съдбата е непредвидима: поредица от контузии прекъсва кариерата му едва на 25 години.

Former Kosovo and Swiss youth international Cendrim Kameraj got viral after posting two pictures of himself from the past with Ronaldo at Juventus and now on the construction site.



Unfortunately, things don't always go as planned.pic.twitter.com/pWiClyMEHL — Albanian Football Scout (@FootballAlbXI) October 16, 2025

„Не всички сме родени под една и съща звезда. Гордея се с всичко, през което съм преминал“, казва Цендрим. И усмивката му носи повече сила, отколкото би могъл да даде всякакъв трофей.

Снимките му разказват без думи: от блясъка на тренировъчния терен с Роналдо до прашните лъчи на слънцето над строителната площадка. Животът понякога следва неочаквани сценарии, но достойнството и отдадеността остават непроменими.

Две от тези снимки станаха вирусни. Един потребител в X написа: „Може да му се подиграват, но това е реалността на големия спорт. Малцина успяват. Той може да се гордее – даде всичко от себе си.“

Цендрим Камерай не е просто бивш футболист. Той е човек, който носи историята на усилията, мечтите и силата да продължава, дори когато планът се променя.

