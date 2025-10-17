bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тренираше с Кристиано Роналдо, днес бърка цимент

Снимките, които разтърсиха социалните мрежи

Малцина днес могат да се сетят за Цендрим Камерай. Роден в Люцерн с корени от Косово, той някога стъпваше на терена редом с Кристиано Роналдо – мечта, която мнозина биха нарекли невъзможна. Днес обаче го виждаме с каска на главата, сред прах и бетон.

Мечтите го отвеждат в младежката академия на Ювентус. Там той изиграва 18 мача и отбелязва 2 гола, докато тренира редом с първия отбор в златната ера на клуба. Но съдбата е непредвидима: поредица от контузии прекъсва кариерата му едва на 25 години.

„Не всички сме родени под една и съща звезда. Гордея се с всичко, през което съм преминал“, казва Цендрим. И усмивката му носи повече сила, отколкото би могъл да даде всякакъв трофей.

Снимките му разказват без думи: от блясъка на тренировъчния терен с Роналдо до прашните лъчи на слънцето над строителната площадка. Животът понякога следва неочаквани сценарии, но достойнството и отдадеността остават непроменими.

Притискат Кристиано Роналдо да спре с футбола (ВИДЕО)

Две от тези снимки станаха вирусни. Един потребител в X написа: „Може да му се подиграват, но това е реалността на големия спорт. Малцина успяват. Той може да се гордее – даде всичко от себе си.“

Цендрим Камерай не е просто бивш футболист. Той е човек, който носи историята на усилията, мечтите и силата да продължава, дори когато планът се променя.

Роналдо няма спирка, подобри още един феноменален рекорд
 
